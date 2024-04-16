通霄某私幼園長 詐騙吸金6千萬 50多名家長、友人受騙

陳姓女園長在臉書社團公開發文。（翻攝「通霄人（讚）出來」臉書）

2024/04/16 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮一家私立幼兒園上週遭家長指控一名老師言語不當對待幼童，未料又再爆出剛離職的陳姓女園長涉嫌以投資幼兒園名義，詐騙家長、友人五十多人。苗栗縣警局通霄分局已受理十八名被害人報案，金額已逾六千萬元，全案依詐欺及違反銀行法罪嫌偵辦中。

有網友在網路社群以「投資詐騙，幼兒園老師詐騙破億」為題，PO文指出，家人與陳姓女園長交情很好，見她一路從老師當到園長才會信任，她說要找人一起收股份，要當該幼兒園最大股東，前年一口氣投資四十股，後來才知道還有人也陸續投下五百萬元。而陳姓女園長已於上個月底離職。

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有被害人將此訊息轉發地區臉書社團，引發討論。陳女也在臉書社團公開聲明指，「此事件都是我個人行為跟學校沒有關係，在此也對每位受害者及學校，深感抱歉」。

利用投資幼兒園名義 以每股10萬、月息8千招攬詐財

通霄警方表示，已有十八名被害人到警分局提告陳女涉嫌詐欺，合計涉詐金額逾六千萬元。陳女坦承利用投資幼兒園名義，以每股十萬元、每月利息八千元條件招攬，十多年來共有五十多人投資，多是熟識的家長及友人，但因金額太大，短時間難以全部攤還。

警方指出，因涉案金額龐大，尚有許多受害人仍未出面指證提告，且陳女無法交代資金流向；全案依詐欺及違反銀行法罪嫌偵辦中。

通霄警分局也將就此案，於十七日上午十點到下午五點，在通霄警分局開設專案報案受理服務。

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