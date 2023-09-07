以廉價越南茶混充台灣茶出售牟利 2家老茶行被送辦

警方查扣越南茶葉、混境外茶葉、其他品種茶葉，以及2家茶行進出帳冊、分裝機、封口機等贓證物。（記者邱俊福攝）

2023/09/07 15:51

〔記者邱俊福／台北報導〕北市2家老茶行涉嫌以每斤市價1、200元的廉價越南烏龍茶葉，混入台灣烏龍茶葉後，對外宣稱為台灣茶，其中一家還主打比賽得獎茶，以每斤2、3000元的價格出售，牟取暴利。刑事局偵七大隊第二隊今宣布偵破，將2家茶行老闆與員工共7人，依妨害農工商及詐欺等罪嫌移送檢方偵辦。

高檢署今年初規劃查緝境外茶混充台灣茶行動方案，警方5月依高檢署所提供的廠商名單，經採購其烏龍葉，並送農業部茶改場鑑定，結果確認北市中山區、松山區各有一家茶行，所販售對外標榜為台灣的茶葉，為非台灣產地的「境外茶」，即報請檢方指揮偵辦。

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上月14日，警方專案小組前往松山區涉案茶行與其九份開立的分店進行查察，帶回陳姓女老闆，以及4名員工偵訊，並查扣越南茶葉60斤、混境外茶葉19斤、其他品種茶葉176斤與進出帳冊、分裝機、封口機等贓證物。

警方經查，該茶行對外販售的台灣凍頂烏龍茶混有每斤150元的低價越南烏龍茶，但官方網站及包裝標示宣稱是用南投在地茶葉烘培製成，並主打比賽得獎茶，以每斤2400元販售。陳女警訊時否認犯行，檢方複訊後諭令陳女5萬元交保候傳，其餘員工請回。

另上月16日，專案小組前往中山區涉案的茶行搜索，帶回黃姓男老闆與擔任員工的姪女2人，並查扣電腦、帳簿、進出貨資料，以及混境外茶葉10斤、其他品種茶葉42斤等贓證物。

經查，該茶行今年初進口每斤成本2、300元的越南烏龍茶葉共60斤，卻涉嫌將越南、台灣烏龍茶葉混合，並於外包裝標註產地「台灣」對外販售，再透過實體門市及網路銷售給消費者。警訊時，黃嫌坦承犯行，檢方複訊後諭令黃嫌15萬元、其員工姪女3萬元交保候傳。

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