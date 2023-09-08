越南茶充台灣茶 得獎茶行自毀名聲

警方查扣越南茶葉、混境外茶葉、其他品種茶葉，以及兩家茶行進出帳冊、分裝機、封口機等贓證物。（記者邱俊福攝）

2023/09/08 05:30

松大、茗窖 7人送法辦

〔記者邱俊福／台北報導〕台北市「松大」、「茗窖」兩家老茶行，涉嫌將每台斤一、二百元的廉價越南烏龍茶葉，混入台灣烏龍茶葉後，對外宣稱為台灣茶葉，其中一家還主打是比賽得獎茶，以每斤二、三千元的價格出售，牟取暴利。刑事局偵七大隊第二隊經偵查，將兩家茶行老闆與員工共七人，依妨害農工商、詐欺等罪嫌移送檢方偵辦。

高檢署今年初規劃查緝境外茶混充台灣茶行動專案，警方五月依高檢署所提供的廠商名單，採購其烏龍葉，送往農業部茶及飲料作物改良場鑑定，確認「松大」、「茗窖」兩家茶行販售對外標榜為台灣茶的茶葉，乃非台灣產地的「境外茶」，報請檢方指揮偵辦。

請繼續往下閱讀...

上月十四日警方專案小組前往松山區「松大」茶行與其在新北九份的分店查察，帶回陳姓女老闆及四名員工偵訊，查扣越南茶葉六十斤、混境外茶葉十九斤、其他品種茶葉一七六斤，以及進出帳冊、分裝機、封口機等。

一斤150賣2400 牟取暴利

警方清查，松大茶行對外販售的台灣凍頂烏龍茶，混有每斤一五○元的低價越南烏龍茶，但官方網站及包裝標示均宣稱是用南投在地茶葉烘培製成，並主打是比賽得獎茶，售價每斤二千四百元。陳女否認犯行，檢方複訊後諭令五萬元交保候傳，其餘員工請回。

上月十六日，專案小組再前往中山區「茗窖」茶行搜索，帶回黃姓男老闆與擔任員工的姪女，查扣電腦、帳簿、進出貨資料，以及混境外茶葉十斤、其他品種茶葉四十二斤。

經查，該茶行今年初進口每斤成本二、三百元的越南烏龍茶葉共六十斤，卻涉嫌將越南、台灣烏龍茶葉混合，並於外包裝標註產地為台灣，透過實體門市及網路銷售給消費者。黃嫌在警詢時坦承犯行，稱只要混合黃金比例，會更好喝。檢方複訊後諭令黃男十五萬元、其姪女三萬元交保候傳。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法