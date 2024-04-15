醉後上路酒測1.08遭判刑 不滿只測「1次」提上訴被打臉

彰化林姓男子酒駕，酒測測得每公升1.08毫克，判刑5月，事後他不滿警方僅酒測一次，量血壓都要2、3次才準，質疑酒測準確性而提出上訴。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

2024/04/15 18:36

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化林姓男子日前與人飲酒聚會，事後醉醺醺騎車回家，結果遭警方攔查酒測，測得每公升1.08毫克，明顯超標，事後依違反公共危險罪判刑5月，但林男不服，認為警方僅酒測一次，量血壓都要2、3次才準，質疑酒測準確性而提出上訴，對此法官不以為然，認為林男已經酒駕4次仍漠視法規，依此駁回上訴。

判決書指出，林男（58歲）於2023年6月22日晚間6點在友人住處喝酒，包括飲用啤酒一手、高粱酒一杯等，翌日下午1點騎車外出買便當，因邊騎車邊抽菸行為，遭警察攔查，發現林男滿身酒味，於是對其進行酒測，測得酒精濃度每公升1.08毫克，立即依公共危險罪法辦，同年9月經彰化地院簡易判決，判處有期徒刑5月。

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不過林男不服判決，他主張測量血壓時都要測量2、3才會準，但該案警方僅使其接受1次吐氣測試酒精濃度，就認定他超標，且該酒精測試器已經多人使用過，質疑其測得吐氣所含的酒精濃度結果是否準確等語，不服判決過重，因此提出上訴。

法官審理，經查該案呼氣酒精測試器為經濟部標準檢驗局委託工研院檢定合格，有限期限至2024年3月31日，可使用次數達1000次，該案酒測時間，均未超出使用期限跟次數標準，對被告質疑機器準確性，根本無理由。

法官指出，林男酒駕行為罪證明確，一審判刑並無過當，且林男曾於2010、2013、2014年因酒駕分別判處拘役50天、3月及4月徒刑，仍不知反省，再犯第4次公共危險罪，也明知酒駕會遭司法判刑，仍然騎車上路，漠視公眾用路安全，因此並無給予輕判必要，應維持原判並駁回上訴。

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