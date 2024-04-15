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騎士酒駕避警攔查 跌落3公尺深圳溝骨折獲救

南投縣消防人員搶救跌落圳溝的陳姓男子情形。（圖由南投縣消防局提供）

南投縣消防人員搶救跌落圳溝的陳姓男子情形。（圖由南投縣消防局提供）

2024/04/15 17:04

〔記者謝介裕／南投報導〕酒駕意外又一樁！南投縣竹山鎮集山路3段63巷內1處筍園圳溝，昨（14日）晚傳出1位騎著機車的陳姓男子，不慎跌落圳溝受傷的意外，南投縣消防局竹山消防分隊接獲通報後，立即出動救護車趕赴現場，並順利將其救出脫困後，因其身上散發出陣陣的酒味，也才進一步查出男子是為了閃避警方攔查，才不小心走錯路而摔傷，但最後仍被警方依涉及酒駕公共危險罪嫌移送法辦。

南投縣消防局指出，該案陳某受傷的圳溝現場，因對外巷道狹小，且為竹林地，消防車因體積太大根本無法進入，所以消防人員只能攜帶梯子、繩索等搶救裝備徒步前進，路上先發現1輛機車倒臥林地上，在穿越竹筍林後才發現該傷者倒臥圳溝，幸好當時圳溝並無水流，遂合力將受傷的陳男吊掛上來。

儘管陳男意識清楚，但因跌落的圳溝約有3公尺的深度，以致造成其右腿骨折，消防人員再以長背板固定軀體後，便予以抬上救護車送醫。

而在旁的員警在前往醫院前，也特別回應消防員的疑慮表示，陳男因涉嫌酒後騎乘機車，為了逃避警方攔查，才誤闖此筍園，加上路況不熟又天黑視線不清，才落得跌落圳溝受傷的下場，也再度呼籲民眾勿心存僥倖，遵守「酒後不開車、開車不喝車」原則，才是確保行車安全之道。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

南投縣消防人員將跌落圳溝的陳姓男子救出脱困送上救護車情形。（圖由南投縣消防局提供）

南投縣消防人員將跌落圳溝的陳姓男子救出脱困送上救護車情形。（圖由南投縣消防局提供）

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