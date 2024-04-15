為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

救護車闖紅燈撞死酒駕騎士 司機判刑

台中湯姓救護車司機，載病童就醫闖紅燈撞死酒駕的田姓騎士，台中高分院駁回上訴，維持2月徒刑判決。（資料照）

台中湯姓救護車司機，載病童就醫闖紅燈撞死酒駕的田姓騎士，台中高分院駁回上訴，維持2月徒刑判決。（資料照）

2024/04/15 05:30

〔記者陳建志／台中報導〕湯姓民間救護車司機載送病患就醫，行經台中北屯區闖紅燈，撞上無照、酒駕的田姓騎士，田男送醫不治，一審依過失致死判刑二月，湯男上訴爭取緩刑，不過台中高分院認為，湯男闖紅燈時速達五十三公里，且執意要從小客車與機車間穿過才會肇事顯有疏失，駁回上訴。

判決指出，湯姓救護車司機，二○二二年六月六日晚間七點多，載送一名新冠肺炎確診合併腎衰竭的病童，因懷疑有橫紋肌溶解急著送醫，卻在行經北屯區松竹路、后庄路口時，闖紅燈撞上無照、酒駕的田姓騎士，田男因肝臟撕裂傷合併出血，當晚傷重不治。

台中地院認為，湯男駕駛救護車，鳴放警報器警號及開亮車頂紅色閃光燈執行任務時，雖不受標誌、標線及號誌指示限制，但在行車技術上仍應特別顧及其他車輛安全，認為他顯有疏失，依過失致死判處二月徒刑，可易科罰金，湯男認太重，上訴爭取緩刑。

台中高分院法官檢視救護車上的行車紀錄器，發現救護車在到達肇事路口時行向燈號為紅燈，時速為五十三公里，認為湯男的疏失在於「在前方一台小客車與機車間的縫隙要闖紅燈過去，時速又高達五十三公里」，加上還未賠償田男家屬，請求緩刑為無理由，駁回上訴，維持二月徒刑，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播