救護車闖紅燈撞死酒駕騎士 司機判刑

台中湯姓救護車司機，載病童就醫闖紅燈撞死酒駕的田姓騎士，台中高分院駁回上訴，維持2月徒刑判決。（資料照）

2024/04/15 05:30

〔記者陳建志／台中報導〕湯姓民間救護車司機載送病患就醫，行經台中北屯區闖紅燈，撞上無照、酒駕的田姓騎士，田男送醫不治，一審依過失致死判刑二月，湯男上訴爭取緩刑，不過台中高分院認為，湯男闖紅燈時速達五十三公里，且執意要從小客車與機車間穿過才會肇事顯有疏失，駁回上訴。

判決指出，湯姓救護車司機，二○二二年六月六日晚間七點多，載送一名新冠肺炎確診合併腎衰竭的病童，因懷疑有橫紋肌溶解急著送醫，卻在行經北屯區松竹路、后庄路口時，闖紅燈撞上無照、酒駕的田姓騎士，田男因肝臟撕裂傷合併出血，當晚傷重不治。

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台中地院認為，湯男駕駛救護車，鳴放警報器警號及開亮車頂紅色閃光燈執行任務時，雖不受標誌、標線及號誌指示限制，但在行車技術上仍應特別顧及其他車輛安全，認為他顯有疏失，依過失致死判處二月徒刑，可易科罰金，湯男認太重，上訴爭取緩刑。

台中高分院法官檢視救護車上的行車紀錄器，發現救護車在到達肇事路口時行向燈號為紅燈，時速為五十三公里，認為湯男的疏失在於「在前方一台小客車與機車間的縫隙要闖紅燈過去，時速又高達五十三公里」，加上還未賠償田男家屬，請求緩刑為無理由，駁回上訴，維持二月徒刑，可上訴。

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