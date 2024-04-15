士官長酒駕被記過勒令退伍 恐損失逾百萬元退休俸

蘇姓士官長因酒駕被記過、退伍，打行政官司翻案，被高雄高等行政法院判決敗訴。（記者鮑建信攝）

2024/04/15 07:03

〔記者鮑建信／高雄報導〕蘇姓士官長服役19年，因涉嫌酒駕被軍方記2大過並勒令退伍，他不服上訴，高雄高等行政法院認為懲處並無不妥，判決他敗訴，恐損失逾百萬元退休金。

蘇為空軍第1戰術戰鬥機聯隊一等士官長，在去年3月4日凌晨，酒後騎機車返家途中被查獲，經軍方開會討論後，核定記2大過，並下令退伍處分，他不服打行政官司翻案。

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蘇男指出，陸海空軍懲罰法和國軍軍風紀維護實施規定，未經法律明文授權訂定，應屬行政機關內部的行政規則，依司法院解釋意旨，無權做出懲處外，他服役期間表現優異，軍方卻未整體考量，明顯也有濫用權力等違法情事。

此外，酒駕獲緩起訴處分，檢方認定應無再犯之虞，又無礙公共利益，顯見其於事後勇於負責，並未逃避任何責任，實無任何不適服現役之情形，況且違失行為是在休假期間。

合議庭法官調查，單位三令五申宣導酒駕禁令，蘇卻視若無睹，加上軍方開會過程並無違法，懲處又無不當，判決蘇敗訴，仍可上訴。

據了解，蘇案一旦被判決敗訴定讞，因他服務未滿20年規定，依法只能領1次退休俸，而不是領終身月退俸，至少損失逾百萬元。

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