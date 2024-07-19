只想開垃圾車！ 員工復職不想當文書反遭免職 槓上花壇鄉長結果曝

花壇鄉公所員工不滿復職當文書，只想開垃圾車。（記者顏宏駿翻攝）

2024/07/19 16:35

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣花壇鄉清潔隊鄭姓司機復職後，公所以沒有職缺，把鄭男調去做文書，由於薪水相差6200元，鄭男希望做薪水較高的清潔隊司機工作，公所卻以鄭男違反工作規則，將他記過免職，鄭男為爭取工作權提告，歷經三審定讞，最高法院確定花壇鄉公所違法解僱。

鄭男2019年被解僱後，鄭男2023年12月復職，但公所以清潔隊沒有職缺，把鄭調去做文書，薪水從4萬2000元降至3萬5770元，鄭男不服，要求公所補足薪水差額，並把他調回清潔隊外勤，兩造僵持不下，結果公所以鄭男違反工作規則為由，在11個月內記他大過9次、小過17次及申誡2次，最後依違反勞基法「勞動契約或工作規則，情節重大」為由免職。

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鄭男再次向彰化地院提出「雇傭關係存在」之訴，並提出公所對外徵求清潔隊員的證明，法官認為，公所對鄭男的懲處數量違反比例原則，且懲處的事由並不明確，也未先進行勸導，且公所有明明有清潔隊員職缺，卻不讓鄭男就任，反而派他去做文書工作，已違反勞基法相關規定，因此判決公所應讓鄭男復職，補足薪資差額，並撤銷對他的處分。

鄭男說，他原本做的是清潔隊司機，復職後，公所卻派他去做文書，事先完全沒商量，兩個工作薪水相差6200元，他希望做薪水較高的清潔隊司機工作。

公所表示，鄭男2019年被解僱後，其遺職缺由其他清潔隊員替補，2023年清潔隊編制已達員額上限，公所僅剩餘文書工作，只能調鄭男擔任文書工作，且公所為免產生弊端，同仁職務都會輪調，公所強調，對鄭男沒有針對性，也無濫權之虞，一切合法。

況鄭男從事新職務後，不求學習適應，還公開上網指責公所方的不是，捏造扭曲事實抹黑公所，嚴重影響機關形象及聲譽，因此給予申誡、小過及大過不等之處分。鄭男則表示，一起皆起因於公所違法調職之故，他所為並未達勞基法第12條第1項第4款之情節重大而得以解僱之條件。

法官表示，資方因業務需要，調動勞方之工作場所及變更工作有關事項時，資方應依誠信原則為之，不得為權利濫用，這點勞基法第10條之1有明白規定。

法官表示，公所口口聲聲說，「沒有清潔隊員職缺」，但鄭男復職前後，公所均有在網路張貼「徵求清潔隊員公告」，顯見公所所言不實。公所應給予鄭男復職，並補足原本4萬2000元月薪之差額，至於，公所對鄭男連續處分，並未予當事人適當答辯或申訴機會，懲戒顯然出於恣意，有違公平原則及比例原則，均應予以撤銷。

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