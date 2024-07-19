警搗軍火庫抄出8把長短槍 太陽聯盟大哥「乾峰」被收押

北市警信義分局。（記者邱俊福攝）

2024/07/19 15:58

〔記者邱俊福、陳彩玲／台北報導〕太陽聯盟大哥、也是精神領袖吳桐潭義子的「乾峰」洪乾峰，涉嫌擁槍自重，將槍枝寄放在旗下幫眾開設的鐵工廠等處，北檢檢察官指揮北市警信義分局循線掌握情資，先後逮捕旗下幫眾，共起獲8把長、短槍械，且大部分為制式槍械，火力驚人。前天中午，檢警南下台南逮捕洪嫌，檢方今天凌晨經向法院聲押洪嫌獲准。

檢、警調查，50歲洪乾峰是吳桐潭義子，太陽聯盟「尊陽會」在新北市蘆洲成立時，他是創始會長，在幫內輩份極高，他在基隆、大台北地區、台南、高屏等地區非常活躍，交友廣闊，而在吳桐潭生前，洪嫌幾乎都跟隨身旁，負責照料。

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由於洪嫌人脈廣闊，檢察官指揮本案時，非常謹慎，保密到家，指揮警方逮人返回警分局時，罕見僅讓警方進行人別訊問後，直接移送地檢署，由檢察官偵訊。而洪嫌被逮消息傳開後，驚動許多道上兄弟昨晚紛紛前往地檢署關心，也聚集多輛黑頭轎車，令人側目。

本月5日，北市警保安大隊在北市永吉路攔查一輛轎車時，在後車箱起獲1長、1短槍械，將黃姓駕駛逮捕送辦，黃男經檢方聲押獲准，檢察官經指揮信義分局偵查隊擴大偵辦後，查知黃男為太陽聯盟背景，10日循線前往新北市蘆洲區一家鐵工廠的太陽聯盟據點搜索，又在其倉庫內起獲2長、4短槍械，當場逮捕周姓、劉姓男子，檢方經複訊後分別諭令10萬元、6萬元交保。

前天中午，檢警專案小組查知洪嫌赴台南市找友人時，攔車逮捕洪嫌與其韓姓司機等2人，隨後前往新北市另一處堂口搜索，又逮捕1名李姓小弟，將3人移送檢方偵辦。檢察官偵訊後，將洪嫌聲押獲准，韓姓、李姓小弟則皆諭令3萬元交保候傳。（16:20更新）

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