花蓮強震土耳其伸援手 消防署：盼共組無人機國際隊

消防署長蕭煥章頒發感謝狀，盼與土耳其共組無人機國際隊。（消防署提供）

2024/04/09 18:33

〔記者陸運鋒／新北報導〕花蓮強震造成13死6失聯1166傷，搜救行動持續進行中，為感謝土耳其無人機隊及民間無人機協助救災，消防署今天舉辦感謝儀式及技術交流座談會，署長蕭煥章除頒發感謝狀，並盼未來與土耳其共組無人機國際隊。

中央災害應變中心表示，目前仍失聯的6人，有5人在砂卡礑步道、1人在和仁礦區中和礦場，今分別出動重機具及搜救人員，持續挖掘及搜索，而搜救犬也出動在砂卡礑步道0.85K搜尋。此外，今天也邀請土耳其無人機隊進行交流分享討論，成果將作為下次參考。

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消防署表示，去年2月土耳其發生大地震，台灣包機出動協助土耳其救災，深獲國際肯定，而這次花蓮地震，土耳其第一時間就表達來台協助的意願，7日由土耳其及經緯航太無人機專家，組成無人機聯合團隊抵達花蓮前進指揮所，在砂卡礑步道執行空中偵蒐及台8線空中偵查，利用重疊影像技術，建立3D模型，呈現災區地形地貌，對搜救運用上極具價值。

此外，新北市搜救協會4日凌晨就趕到花蓮，進行市區倒塌建築物空拍、提供災情影像及3D建模給中央災害應變中心、花蓮災害應變中心、前進指揮所及土木技師公會等，方便後續救災作業的參考。

消防署表示，非常感謝土耳其無人機搜救團隊來台協助花蓮震災，也感謝經緯航太、新北市搜救協會及相關單位協助救災的朋友，讓災害造成的損失降至最低，而土國搜救團隊來台協助救災，為雙方奠下了良好合作模式，期望增進雙方無人機救災能力，共同組成無人機國際隊，提升救災實質能量。

消防署長蕭煥章頒發感謝狀，盼與土耳其共組無人機國際隊。（消防署提供）

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