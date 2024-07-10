高雄氣爆市府求償案 二審認定過失8、9成僅獲賠2847萬

高雄氣爆重大傷亡求償案，高雄高分院認定市府過失比例偏高，獲賠金額因而大幅減少。（記者鮑建信攝）

2024/07/10 11:59

〔記者鮑建信／高雄報導〕震驚社會的高雄氣爆32人死案，市府對中油、榮化和華運等3家公司求償等官司，高等法院高雄分院上午部分宣判，認定市府過失比例自原審4成，改為8、9成，判決僅獲賠2847萬元。

2014年7月31日深夜，高雄市前鎮、苓雅等區一心1路和凱旋3路、三多路等處，地下管線接連發生氣爆，造成重大傷亡，共有32人死亡、321人輕重傷，前高雄市政府秘書長趙建喬被判處3年6月徒刑定讞。

請繼續往下閱讀...

市府指出，埋在箱涵發生爆炸的4吋管線，為李長榮化工所有，並由中油負責設置，案發當天榮化與華運倉儲輸送氣體時，出現異常情形，兩造均未檢查出管線有破洞。晚上氣體外洩，中油也未提供管線位置等資訊，認為中油、榮化、華運等3家公司，應負連帶賠償。

上午宣判的3件求償官司，分別為榮化向中油求償7億多元，及2件市府向中油、榮化、華運等3家公司共連帶求償3億2千萬元，高雄地院審結後，榮化求償部分被判敗訴，及榮化、華運應連帶共賠償市府7千9百多萬元，中油則沒有過失。

案經上訴高雄高分院，合議庭法官開庭調查後，榮化向中油求償案，仍然判決榮化敗訴，並認為市府本身也有過失，從地院認定的4成，提升為8、9成，榮化、華運過失相對減輕許多，中油並無過失，因此市府僅獲賠2847萬元，均可上訴。

高雄高分院目前仍有市府向中油等公司求償案，尚未審結宣判。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法