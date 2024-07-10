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高市鼓山分局反詐 搖控小警車超炫亮相網路限量抽獎

高雄市鼓山分局特製車身專屬的搖控警車，跑車外型相當拉風，並限量提供民眾網路抽獎。（鼓山分局提供）

高雄市鼓山分局特製車身專屬的搖控警車，跑車外型相當拉風，並限量提供民眾網路抽獎。（鼓山分局提供）

2024/07/10 17:06

〔記者許麗娟／高雄報導〕繼高雄市交通大隊之後，鼓山分局宣導反詐也特製1：18專屬的搖控小警車，拉風外型同樣源自奧迪R8跑車的原型，操控時車頂燈會閃爍，且前後燈會發亮，為與民眾分享，分局在臉書舉辦網路抽獎活動，即日起至7月30日中午止，完成任務就可參加抽獎，限量送出10輛。

鼓山分局指出，暑假期間，為加強宣導、防制少年擔任詐騙車手，特別製作少年車手防制圖文，並辦理抽獎活動，7月底前在鼓山分局臉書粉絲專頁舉辦「不當車手當車神，拒詐青春贏警車」網路抽獎活動，活動期間内完成粉絲專頁公布任務，即有機會獲得免費限量遙控小警車。

警方提醒，詐騙集團常出沒於網路平台如FB、Instagram、Threads等，看準青少年常在暑期短時間打工賺取外快，以有短期打工、家庭代工等高獲利工作廣告吸引青少年應徵，一旦落入陷阱，可能成為詐欺集團的人頭帳戶或車手，得不償失。

鼓山分局長陳奕良呼籲，切勿聽信「短期可輕鬆獲利、被捕刑責輕」等話術而擔任詐欺車手，成為詐騙集團的幫兇；父母及家長也應多注意孩子在外行為及交友狀況，避免淪為犯罪工具。安全和未來比任何金錢都珍貴！選擇正當、安全的工作，才能讓青春無憾，活出精彩！

鼓山分局製做少年車手防制圖卡，呼籲學子暑期打工務必小心成為車手觸法。（鼓山分局提供）

鼓山分局製做少年車手防制圖卡，呼籲學子暑期打工務必小心成為車手觸法。（鼓山分局提供）

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