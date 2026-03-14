台中虎媽虐女手段曝！女兒餓到偷廚餘吃 竟拿筆在額頭寫「小偷」羞辱

發生「囚女餓死案」悲劇的陳家。（資料照）

台中市大甲區「虎媽虐女致死案」更多殘酷內幕曝光，詹姓婦人長期以嚴苛方式控制女兒生活，不僅限制飲食、長年施暴，甚至在女兒年幼時因飢餓偷拿食物，竟用簽字筆在她額頭寫上「小偷」兩字後，直接送去學校上課羞辱，長年累積的身心折磨，最終釀成女兒被囚禁近900天、體重只剩30公斤慘死的悲劇。

檢方起訴指出，詹婦每天只提供極少量食物，例如兩包菜粥與礦泉水，遠不足正常成年人的基本熱量需求，檢警查扣現場食物後也發現，其份量甚至連一名小學生一餐所需都難以滿足，卻是被害人整天的食物來源，法醫解剖後指出，死者幾乎沒有皮下與內臟脂肪，胃與腸道也幾乎沒有內容物，研判最可能死於長期飢餓與營養不良。

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法院調查也發現，詹婦長期以各種方式羞辱與控制女兒，早在女兒國小時期，她就曾因女兒偷取同學食物或撿拾廚餘果腹，憤而用簽字筆在女兒額頭寫下「小偷」兩字，讓孩子頂著羞辱到校上課，當時學校發現異狀後曾通報兒少案件，通報內容指出，孩子因長期被限制飲食，看到食物就會產生強烈衝動想拿。

除了限制飲食，詹婦還刻意關閉房內冷氣電源、拆下濾網，在炎熱夏季也不讓女兒使用冷氣，甚至連吃飯也不提供餐具，食物只用塑膠袋裝著放在門口，女兒只能用手抓食，法院形容，被害人在長期拘禁下「宛如原始人或動物般進食，毫無尊嚴」，審酌其長期凌虐與拘禁行為，並認為仍有影響證人與滅證之虞，因此駁回詹婦提出的交保聲請。

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