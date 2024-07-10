土耳其男行李藏2.4公斤海洛因闖關 被逮裝傻稱「不知情」起訴

土耳其男從柬埔寨搭機來台，行李夾藏2.4公斤海洛因毒品企圖闖關被查獲，落網裝傻辯稱不知情，仍被桃園地檢署依運輸第一級毒品罪嫌起訴。（記者余瑞仁攝）

2024/07/10 17:21

〔記者余瑞仁／桃園報導〕土耳其籍38歲男子卡達斯．艾默（譯音）今年3月間自柬埔寨搭機來台觀光，入境桃園機場時，拖著行李箱行走免申報路線通關時，被海關人員攔檢查獲行李內夾藏2452餘公克第一級毒品海洛因、市值逾1200萬元，他應訊稱說是友人送他行李箱，不知道裡面藏放毒品，經移送桃園地檢署偵辦，艾默仍否認犯行，檢方不採信他的說詞，偵結依運輸第一級毒品、懲治走私條例罪嫌提起公訴。

檢方起訴指出，土耳其籍卡達斯．艾默於今年3月24日下午，從柬埔寨金邊機場搭乘華航CI-864航班來台，晚間10點抵桃園國際機場入境後，拖著行李箱循免申報路線通關時，海關人員察覺他神情緊張，示意攔查，打開行李箱檢查時發現藏放2452.83公克海洛因毒品，另有1支手機與455美元，海關隨即通報桃園市調處人員將艾默帶回調查，訊問後移送桃園地檢署偵辦。

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檢方偵訊時，艾默稱說他來台前在柬埔寨發生車禍，有2名越南籍男子好心資助他醫療費用，對方還同意資助他來台開美髮業店，來台灣的機票與當地的罰金都是對方協助處理的，因他沒有行李箱，對方還大方送他1個行李箱，他不知道裡面藏放毒品。然而，檢調查閱艾默被扣案手機，發現通訊軟體中有不名人士傳訊息指導他通關時要走綠線（免申報路線），顯然是幕後毒梟在引路，而扣案的毒品經法務部調查局濫用藥物實驗室檢驗確認為一級毒品海洛因，認為其犯行明確，偵結依運輸第一級毒品等罪嫌起訴。

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