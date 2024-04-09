獨家》弄巧成拙！ACE交易所員工ATM「存到爆」 成涉詐騙舉報關鍵

台中逢甲商圈「馬團斯」實體門市的廖姓員工。（警方提供）

2024/04/09 00:42

〔記者許國楨／台中報導〕「ACE王牌交易所」是國內首家合法虛擬貨幣實體店面交易商，台中檢警追查發現，發現旗下多家加盟實體門市涉詐，員工收到被害人捧大筆現金購買虛擬幣後，因唯恐臨櫃存款遭關懷提問露餡，選擇利用ATM將贓款存入公司帳戶，卻因每台存／提款機有上限，竟因此「存爆」提款機，導致機器出現警示，反引來銀行注意。

台中市刑大打詐中心前年底破獲1起假幣商詐欺集團案後，發現不法集團開始轉往聲稱合法的實體店家發展，其中多家實體門市涉詐，共同點均為使用儲值卡「A+CARD」及俗稱「阿福錢包」的「Alfred Wallet」，並與國內知名的虛擬幣商王牌交易所密切相關，報請檢方指揮偵辦。

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專案小組去年初開始分析假投資群組詐欺集團案件發現，詐團為取信被害人，先釋出小利或逢年過節送禮品，而後誆稱投資股市波動劇烈，再以購買虛擬貨幣較有保障為由，引薦被害人至實體門市購買虛擬貨幣，過程中被害人須先透過LINE通訊軟體向所推薦虛擬貨幣實體門市預約。

且現場僅能購買預約額度之「A+Card」虛擬貨幣儲值卡，且僅能儲值進俗稱阿福錢包的「Alfred Wallet」內，交易過程並開立發票，甚至讓被害人簽署免責聲明等，刻意營造善意第三人及合法合規形象，但這些實體店面實則是與詐團勾串洗錢水房角色，由實體店面收受現金，再透過虛擬貨幣層層轉回前端合作詐團，以多重斷點隱匿犯罪所得來源及去向，使詐團順利取得犯罪所得。

專案小組跟蒐發現，位於逢甲商圈的「馬團斯」實體門市，因被害人捧著現金排隊購買虛擬幣，其中不乏捧著數百萬元現金的被害人，而門市廖姓員工收到不法贓款後，為防止行員關懷提問，及增加檢警追查金流的難度，就近到附近銀行ATM，利用ATM的存款功能，將贓款存入公司的帳戶內。

只是每台ATM有約650到700萬元的上限，廖男竟因此常「存爆」提款機，導致機器出現警示，引來銀行經理注意。此時廖還理直氣壯的聲稱是合法幣商，為了方便才直接將公司款項存入ATM，最後仍應銀行要求臨櫃存款，反成為檢警破案時重要環節。

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