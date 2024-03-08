ACE虛擬貨幣詐騙案第3波查緝！再逮14人 累計查扣近5億

新北市刑大逮捕宜蘭分會長陳姓男子等14人到案，查扣300萬元贓款、帳冊等證物，警方依法送辦，擴大追查集團犯行。（記者吳仁捷翻攝）

2024/03/08 21:05

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市刑大追查「ACE王牌交易所」虛擬貨幣投資詐騙案，今天啟動第三波查緝，兵分多路到北台灣15處地點拘提、搜索，逮捕宜蘭分會長陳姓男子等14人到案，查扣300萬元贓款、帳冊等證物，三波查緝累計查扣近5億元贓款，被害人破千人，檢警持續大追查。

新北刑大今年1月初偵破虛擬貨幣投資詐欺集團，一連兩波查緝查扣不法資產約4億7000餘萬元。北檢主任檢察官曾掦嶺、檢察官陳玟瑾指揮偵辦，今天執行第三波查緝行動，新北刑大會同調查局台北市調查處、宜蘭縣礁溪分局，動員70名幹員，兵分15路，到台北、新北、桃園、苗栗、宜蘭多處搜索拘提陳姓男子等14人到案，查扣300萬元現金、帳冊、手機等證物，專案小組累計已查扣約4億8000萬元，全案依涉刑法詐欺罪、洗錢防制法、銀行法等罪嫌移送偵辦。

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據調查，林嫌為首的詐欺集團以傳銷手法包裝，誆稱虛擬幣是最新科技，再以知名虛擬貨幣比特幣近年漲幅為例，大肆吹噓部分虛擬幣具有變現價值，未來看漲具有極高報酬且有專業團隊帶盤操作，更透過網路社群發布行銷資訊，讓被害人誤認所購買的是投資標的誘使持續投入大量資金，實際上則是買到不具經濟價值的「垃圾幣」及「空氣幣」，等到被害人發現幣價直線跌落或無法流通變現，才知道被詐騙。

警方日前查獲主嫌林姓男子等人到案，清查金流脈絡發現其他協助洗錢共犯，另依據扣案買賣合約書等資料追查，發現犯罪集團所屬的營銷團隊尚有成立多個分會，分別由陳姓幹部等人帶領，他們以階層化的方式嚴密分工，辦理教育訓練課程教授底下業務開發、話術被害人購買「空氣幣」相關技巧，再朋分不法利潤；由於詐騙虛擬貨幣種類多達14種，被害人超過上千人，警方還得以Google表單，供被害人填寫、分類。

新北刑大大隊長蕭瑞豪說，專案小組執行3波查緝行動迄今，已查扣大量現金及虛擬幣合計多達4.8億元，後續將循司法程序處理變價拍賣，以利將不法所得返還被害人；新北刑大日前也透過官網刊登訊息，呼籲有遭到類似投資虛擬幣吸金手法詐騙民眾，至表單登錄並儘速就近完成報案，專案小組將持續蒐集被害人資訊及清查扣案證物金流，查明整個不法集團詐騙吸金網絡，以落實行政院打擊詐欺策略，嚴懲詐欺犯罪行為。

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