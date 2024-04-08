王牌交易所架虛幣勾詐團洗錢330億！檢警抓26人押6人

專案小組共查獲26名嫌犯，其中6人收押。（警方提供）

2024/04/08 13:35

〔記者許國楨／台中報導〕「ACE王牌交易所」是國內首家合法虛擬貨幣實體店面交易商，年初爆發詐騙案，潘姓創辦人收押；台中警方進一步追查發現，該交易所透過「Alfred Wallet」（阿福錢包）、「A+CARD」販售泰達幣，以合法掩護非法，勾結假投資詐團洗錢不法金流高達330億元，經多波搜索共逮捕26名嫌犯，其中6人收押，檢方也在今（8）日偵結起訴，法院接押。

台中市刑大打詐中心前年底破獲1起假幣商詐欺集團案後，發現不法集團開始轉往聲稱合法的實體店家發展，其中多家實體門市涉詐，共同點均為使用儲值卡「A+CARD」及俗稱「阿福錢包」的「Alfred Wallet」，並與國內知名的虛擬幣商王牌數位創新股份公司（王牌交易所）密切相關，報請台中地檢署檢察官張富鈞、洪佳業指揮偵辦。

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專案小組去年初開始分析「金財富學院」、「股知乎商學院」等假投資群組詐欺集團案件發現，過程中詐團為取信被害人，逢年過節或舉辦活動寄送保溫杯、生日蛋糕、禮券等禮品給被害人，而後誆稱投資股市波動劇烈，利用虛擬貨幣難以追查資金流向之特性，引導被害人至「Allbycoin」、「Wellcoin」、「Well-C」等假虛擬貨幣投資平台投資。

同時再以至實體店面購買虛擬貨幣較有保障為由，引薦被害人至實體門市購買虛擬貨幣，過程中被害人須先透過LINE通訊軟體向所推薦虛擬貨幣實體門市預約，現場僅能購買預約額度之「A+Card」虛擬貨幣儲值卡，且僅能儲值進「Alfred Wallet」內，交易過程並開立發票，甚至讓被害人簽署免責聲明等，刻意營造善意第三人及合法合規形象。

但這些實體店面實則是與詐團勾串之洗錢水房角色，由實體店面收受現金、以「A+Card」系統後端儲值給用戶後，再透過虛擬貨幣層層轉回前端合作詐團，以多重斷點隱匿犯罪所得來源及去向，使詐團順利取得犯罪所得。

專案小組歷時一年餘逐案分析被害卷證，溯源發現「Alfred Wallet」、「A+CARD」問世2年即有11億泰達幣（USDT），約新台幣330億，且為王牌交易所及旗下集團公司開發及維護，再由子公司富海數位創新股份有限公司負責招攬加盟經銷商，透過原有上層母公司交易所資源，以合法掩護非法的方式，使犯罪所得更容易大量轉移。

專案小組去年6月起陸續與調查局台中市調查處、刑事局、台北市刑大等單位，針對王牌、領先創新科技、昶裕國際等公司及旗下經銷商與相關幹部等發動7波搜索，共拘捕26名嫌犯，警詢後依詐欺、洗錢及組織犯罪條例等罪嫌送辦，羈押禁見許姓負責人等其中6人，查扣不法所得價值700萬餘元虛擬貨幣、嫌犯名下房產2處。

台中市警局呼籲民眾，勿隨意點擊網路廣告加入投資群組或輕信來路不明投資網站、保證高報酬之投資方案，如有任何疑慮，請立即撥打「110」或「165」反詐騙專線求證，共同守護民眾財產安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

專案小組針對王牌交易所等公所及旗下交易商，發動7波搜索攻堅行動。（警方提供）

犯案流程圖。（記者許國楨攝）

打詐中心說明案情。（記者許國楨攝）

警方查扣的相關證物。（記者許國楨攝）

警方查扣的冷錢包。（警方提供）

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