王牌交易所涉詐洗錢7人遭訴 檢警3步驟追「阿福錢包」管理員

王牌交易所涉勾詐團洗錢，檢方今天起訴7人，圖為警方查扣的相關證物。（記者許國楨攝）

2024/04/08 20:35

〔記者許國楨／台中報導〕國內知名虛擬貨幣交易商「ACE王牌交易所」，因勾串詐團洗錢被查獲，檢方今天依詐欺等罪，起訴創辦人潘奕彰等7人，並建請院方從重量刑，但用來詐騙被害人的交易錢包「Alfred Wallet（阿福錢包）」，因共犯系統管理員已潛逃東北亞遠端關閉，影響被害人權益，近期將透過3步驟持續追緝。

檢警調查，王牌創新公司（即ACE王牌交易所）的潘姓創辦人（39歲），利用其轉投資的富海數位創新公司，創設「Alfred Wallet」APP（阿福錢包）、銷售「A+Card」虛擬貨幣儲值卡，從事虛擬貨幣交易卻與假投資詐團介接合作，先由詐團在社群軟體鼓吹投資炒熱，佯稱投資虛擬貨幣能夠獲取相當可觀報酬，利用民眾對於實體門市購買較具信任感特性，指定被害人至富海公司旗下經營「阿福錢包」 經銷商實體店面。

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接著由門市人員協助使用「A+Card」虛擬貨幣儲值卡，並將泰達幣儲值進「阿福錢包」內，隨即透過「阿福錢包」託管錢包的運作模式，將幣流移轉無法在區塊鏈公開帳本公開查詢的隱匿性，利用系統可從後台直接竄改用戶錢包地址、可控制處分用戶錢包內的虛擬貨幣數量（可擅自轉走被害人的虛擬貨幣）、司法機關無法調取阿福錢包系統用戶KYC（企業確認客戶身分程序）資料，而無法循線追查不法金流等特性，協助不法集團進行詐欺洗錢犯行。

因被害人後來陸續要求提款出金，集團成員即以下單錯誤、帳戶問題、需再繳付稅金或保證金、違法交易致帳戶遭凍結，需繳付罰款始能出金等理由推託，或不予回應，甚而關閉投資網站系統，使被害人無法再行登入投資網站，始知受騙而報警處理。

台中地檢署今偵結，認為王牌公司潘姓創辦人、詹姓策略長、富海公司許姓負責人，以及相關公司登記負責人、系統工程師等7人，涉犯組織犯罪、洗錢、詐欺取財等罪，偵結起訴，另因此案被害人多、金額高，建請院方加重其刑，也向法院宣告沒收潘等人犯罪所得。

但檢警調查，潘男在境外開設另家公司，利用國外主機設立阿福錢包系統，也有相關客服信箱，但他在今年初涉及詐騙案件後，同案共犯已潛逃東北亞，系統隨之遠端關閉，也讓在該系統內購買泰達幣的被害人，無法出入金，恐影響被害人權益，蒙受損失，近期將「發布通緝、註銷護照、境外共打」三步驟追緝。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

「阿福錢包」已被逃至東北亞共犯管理員遠端關閉，近期將「發布通緝、註銷護照、境外共打」三步驟追緝。（警方提供）

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