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「金牛百匯」虛擬幣商涉勾串詐團 40人受騙、財損5000萬元

警方查扣的保時捷休旅車。（記者邱俊福翻攝）

警方查扣的保時捷休旅車。（記者邱俊福翻攝）

2024/02/02 17:22

〔記者邱俊福／台北報導〕全國擁有5家實體店面的「金牛百匯」虛擬貨幣幣商，涉嫌跟境外「假交友」愛情詐騙機房勾結，透過實體店面店員，協助被害人開設虛幣錢包，再將被害人購買的虛幣轉至詐團錢包，初步清查至少有40名高齡單身男女受騙，財損達5000萬元。刑事局偵九大隊第一隊今天宣布搗破，逮捕負責人汪姓母子檔，以及旗下員工等18人，依詐欺、洗錢與組織犯罪等罪嫌送辦。

汪姓母子檔警訊時，皆堅稱僅是單純交易虛擬貨幣，否認協助詐團行騙。檢方複訊後，將汪姓母子檔聲押，另陳姓女店長與汪嫌的陳姓女友幹部諭令40萬元、80萬元交保，其餘員工無保請回，而汪姓母子檔經法院裁定無保請回。

警方調查，愛情詐騙機房成員於LINE帳號中，PO帥哥、美女照片，搭訕單身男女，噓寒問暖，且對女被害人謊稱是伊拉克軍官、聯合國官員，進而以老婆相稱，只要被害人陷入情網，便以需要動心臟手術、急需用錢等理由，指引被害人至「金牛百匯」店面購買虛幣，匯入其提供的虛幣錢包。

該虛幣實體店面店員，會協助被害人開設虛幣錢包，協助其購買虛幣，並將被害人的虛幣轉到詐團給予的錢包，協助洗錢，從中牟取暴利。

上月24日警方搜索該公司位於北市、高雄市與屏東縣等5家店面，逮捕汪姓母子與幹部、店員等18人，並查扣現金2600萬餘元、保時捷1部、USDT 2萬3912顆（市值約74萬元）、保險箱、點鈔機等贓證物，依法移送高雄地檢署偵辦。

警方查扣現金2600萬餘元、USDT 2萬3912顆（市值約74萬元）、保險箱、點鈔機等贓證物。（記者邱俊福攝）

警方查扣現金2600萬餘元、USDT 2萬3912顆（市值約74萬元）、保險箱、點鈔機等贓證物。（記者邱俊福攝）

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