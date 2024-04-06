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國中生割頸修法聲四起！傳鍾宗霖接司法院少家廳長 「為人正派願傾聽」

高雄少年及家事法院院長鍾宗霖擬接任司法院少年及家事廳廳長。（記者吳政峰翻攝）

高雄少年及家事法院院長鍾宗霖擬接任司法院少年及家事廳廳長。（記者吳政峰翻攝）

2024/04/06 21:54

〔記者吳政峰／台北報導〕新北市2023年底發生少年割頸致死案，新北地院第一時間要求大家保護少年犯，引發眾怒，修正「少年事件處理法」聲浪四起，司法院少年及家事廳廳長謝靜慧火速啟動修法會議，司法院長許宗力更親自主持，規劃設立北部少年及家事法院，而因謝將於7月卸任，據悉，許宗力為利業務銜接，屬意由具同質性的高雄少年及家事法院院長鍾宗霖接任。

新北某中學一名國三生去年底為了替乾妹出頭，掏刀割同校學生頸部，致被害人不幸身亡。案發後少年親友留言聲援，乾妹則更新社群軟體動態，均被網友截圖流傳，此時，新北地院跳出來要求社群平台下架少年犯照片，並要主管機關出面干預，輿論譁然。

新北地院說明是依照少事法第83條呼籲，但網友不買單，反要求修正少事法，死者家屬更提出廢除少年塗銷紀錄、設立「中介學校」、家長連帶處罰等建議。主管少事法的謝靜慧啟動修法滅火，許宗力則拍板成立北少家。

修法歷程漫長，但謝靜慧將於7月6日任滿6年，強制卸職返回審判體系，為了避免接棒者不諳少年事件，導致修法受阻、青黃不接，許宗力翻閱法官背景並詢問風評，屬意由長期辦理少事的鍾宗霖出線，若無意外，將提交人事審議委員會討論。

鍾宗霖為輔大法律系畢業，司法官班32期結業，曾任嘉義、高雄、台南等地院與高雄高分院法官，2019年獲派高少家院長，長期辦理少年事件，風評頗佳。由於現任少家廳副廳長李昆霖專長為家事，與擅長少事的鍾宗霖搭配，一副一正，應可達互補效果。

曾與鍾宗霖的相處過的法官表示，鍾對於少年、家事極具熱忱，開會時看得出他對實務與法案非常投入，雖然長期在南部服務，但因少家廳不少業務與高少家有關，且其人格特質與謝靜慧相仿，應可很快上手，無縫接軌；鍾的司訓所同學則認為，鍾為人和善正派願傾聽，修法應可貼近民意。

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