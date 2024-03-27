向廠商索賄1725萬 那瑪夏前區長吳牧群二審改判15年10月

高雄市前那瑪夏區長吳牧群（原住民名白樣．伊斯理鍛），利用督管區公所公共工程之機會，收取廠商賄款1725萬餘元，高等法院高雄分院改判15年10月。（資料照）

2024/03/27 11:08

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市前那瑪夏區長吳牧群（原住民名白樣．伊斯理鍛），利用督管區公所公共工程之機會，收取廠商賄款1725萬餘元，高等法院高雄分院今天改判15年10月，褫奪公權6年，較一審少2年2月。可上訴。

判決指出，吳牧群2018年當選第三屆民選區長，在還沒正式就職前的12月間，在其競選總部以「不會終止工程契約」為條件，收受陳姓包商的60萬元賄款。為避人耳目，吳要求業者將賄款先放在辦公室冰箱內，他隔一段時間後再回頭開冰箱拿取，當時陳姓包商為求自保，行賄過程暗中委請徵信社拍照蒐證。

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吳就任之後利用其職權，透過「內定得標廠商」、「向得標廠商收取賄款」及「洩漏底價協助特定廠商得標」等手段，向特定廠商借款、索賄，金額多依工程決標金額8％至18％不等之比率計算，累計索賄1725萬餘元。

吳事後始終否認犯行，託詞「代民眾借款」或「原住民習俗」，橋頭地院一審合議庭認其卸責強辯，絲毫未見反省之意，依犯貪污治罪條例之不違背職務收受賄賂罪、準收受賄賂罪、經辦公用工程收取回扣等判刑18年，吳不服上訴高雄高分院。

高雄高分院審理認為，吳牧群所為準收受賄賂、經辦公用工程收取回扣犯行，均屬明確，原判決就此部分之認事用法均無違誤，量刑及沒收亦屬妥適，應予維持。而吳牧群紐西蘭考察向廠商要求贊助旅費6萬元，認證據不足，改判吳此部分無罪。

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