收廠商8千元現金禮券 高公局北工處技工貪污起訴

台北地檢署。（資料照）

2024/03/22 10:12

〔記者王定傳／台北報導〕交通部高速公路局北工處北區養護工程分局內湖工務段約聘維護技工簡怡正，在辦理一起標案時，涉嫌收受得標廠商員工詹木村所贈送的8千元新光三越百貨公司現金禮券，台北地檢署今日依違反貪污治罪條例中的「對於職務上行為收受賄賂」罪嫌起訴簡男，並依「對於不違背職務行為交付賄賂」罪嫌起訴詹男。

檢方調查，國樹工程股份有限公司在2019年7月標下北工處內湖段辦理的「108-109年度五股抽水站及中興、大業隧道機電設備操作維修工作」一案，決標金額678萬元，詹男則是國樹公司指派的標案負責人；簡男則是本標案承辦人，負責標案履約管理、工程查驗等業務。

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檢調調查，2020年11月26日，簡男擔任會驗人員、詹男作為廠商代表，就本標案進行驗收，順利通過後，詹男竟在北工處內湖段辦公室旁停車場，贈送一盒水果禮盒給簡男，裡面還裝有8千元新光三越百貨公司的現金禮券。

後因簡男另涉及貪污案件，經調查局台北市調查處持搜索票搜索時，當場查扣新光三越面額500元的現金禮券16張；簡男在偵查時坦承犯行，並主動繳回犯罪所得8千元。

檢方依「對於職務上行為收受賄賂」罪嫌起訴簡男，並以他繳回犯罪所得、現金禮券僅8千元，情節輕微，請法院依貪污治罪條例規定減輕其刑。

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