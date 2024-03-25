新北前議員陳科名收賄喬違建 判刑7年半定讞

新北市議員陳科名收賄20萬元喬違建，最高法院維持歷審見解，依貪污罪判刑7年6月定讞。（資料照）

2024/03/25 11:24

〔記者溫于德／台北報導〕已被民進黨停權的前新北市議員陳科名向廠房有違建的業者，索取20萬元賄款，再向新北市政府違章建築拆除大隊施壓，幫業者延遲拆除違建。最高法院維持歷審見解，痛批陳無反省悔悟，依貪污治罪條例中「不違背職務收受賄賂罪」判刑7年6月、褫奪公權3年，犯罪所得20萬元沒收，全案定讞，已通知檢方啟動防逃機制。

本案起因於紘祥鋼鋁有限公司（已更名為丞亨玻璃有限公司）坐落於新北市樹林區的廠房，被拆除大隊認定為「新建違章建築」，須在2017年5月9日前拆除；該公司許姓實際負責人為避免整棟鐵皮屋遭拆除找上陳科名。

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檢方調查，陳科名藉機向許某索取20萬元後，跟拆除大隊關切，該廠房違建是否得以免拆或減少拆除範圍，拆除大隊同意以「拆新留舊」方式處理，並讓許某自行拆除。

檢方發現，陳科名再指示秘書代表他，協同拆除大隊人員到現場會勘，並協助許某關切拆除時間、範圍與結案標準，幫許某延遲拆除時間，直到該年9月才自行拆除完畢。

法院審理時，陳科名辯稱許某並未直接向他接洽，違建拆除的陳情是由秘書全權處理；律師團也指許某在檢調偵訊時供稱曾被陳科名要求金錢20萬元，然全案到法院時，許某卻對給付款項的記憶模糊，故難以憑信。

一審新北地院、二審高等法院均認為，許某到地院作證時距離案發時間已逾4年，時間甚久，記憶不清或不記得應與常情無違，並考量許某就「陳科名在2017年間有為了違建拆除一事索賄20萬元，且確有支付給陳科名」此一主要構成要件事實，於偵、審理證述一致，故認定陳確實貪污。

一、二審痛批陳科名身為市議員，未廉潔自持，創造民眾福祉，竟為謀求私利而收賄，犯後仍矢口否認犯行，毫無反省悔悟，依不違背職務收受賄賂罪判刑7年6月、褫奪公權3年，犯罪所得20萬元沒收。最高法院駁回上訴確定。

陳科名另被控，以「刪預算」為由向新北市政府施壓，助建商加速取得建照，換取入股的工程公司取得建商土方清運等工程利益，收賄1307萬餘元；地院依貪污罪判刑10年8月，高院審理中。

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