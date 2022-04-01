司法話題》索賄喬違建 新北議員陳科名判7年半

新北市議員陳科名。（資料照）

2022/04/01 05:30

〔記者王定傳／新北報導〕已被民進黨停權的新北市議員陳科名向廠房有違建的業者，索取廿萬元賄款，再向新北市政府違章建築拆除大隊施壓，幫業者延遲拆除違建，陳科名否認犯行，新北地院合議庭不採信，並斥責他所為損害執行公務的廉潔，犯後無反省悔悟，昨依違反貪污治罪條例中的「不違背職務收受賄賂罪」，判七年六月徒刑，褫奪公權三年。

本案起因於紘祥鋼鋁有限公司（已更名為丞亨玻璃有限公司）坐落於新北市樹林區的廠房，被拆除大隊認定為「新建違章建築」，須在二○一七年五月九日前拆除；該公司許姓實際負責人為避免整棟鐵皮屋遭拆除找上陳科名。

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檢方調查，陳科名藉機向許某索取廿萬元後，跟拆除大隊關切，該廠房違建是否得以免拆或減少拆除範圍，拆除大隊同意以「拆新留舊」方式處理，並讓許某自行拆除。

檢方調查，陳科名再指示秘書代表他，協同拆除大隊人員到現場會勘，並協助許某關切拆除時間、範圍與結案標準，幫許某延遲拆除時間，直到該年九月才自行拆除完畢。

收賄助建商取建照案判10年8月 審理中

陳科名另被控，以「刪預算」為威脅向新北市政府施壓，助建商加速取得建照，換取入股的工程公司取得建商土方清運等工程利益，收賄一三○七萬餘元，前年被判刑十年八月，高院審理中。

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