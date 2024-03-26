台大汰換燈具 總務處職員採購收賄二審判決出爐

台灣大學總務處職員李明禮被控辦理燈具採購案竟收賄，高等法院依貪污罪判決6年6月徒刑，未扣案犯罪所得173萬多元應追徵、沒收。（記者楊國文攝）

2024/03/26 22:38

〔記者楊國文／台北報導〕台灣大學前總務處職員李明禮被控在任時，辦理全校節能燈具汰換採購案，涉向廠商長期收賄，台北地院依貪污治罪條例的2個「不違背職務收受賄賂罪」，判李8年6月徒刑、褫奪公權8年，經上訴，高等法院今酌減刑期改判李男6年6月、褫奪公權4年，其未扣案犯罪所得173萬多元應追徵、沒收。

同案被告廠商，今亦被依李的貪污罪共犯判刑，且獲酌減刑期或宣告緩刑，包括：德欣科技公司負責人許雙晉判刑2年6月、褫奪公權2年；開普光電公司負責人古敘民判刑1年2月、褫奪公權2年，緩刑3年，支付公庫10萬元；李星澔8月（一審獲判無罪）。均可上訴。

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檢方調查，台灣大學2009年起推動節約能源專案，以專款補助採購金額50%之方式，推動校內各所屬單位逐批汰換舊有的「T8」燈具為高效率電子式省電燈具即「T5」燈具，李明禮自2012年11月起負責此採購案。

德欣公司2009年起陸續施作台大各單位、系所的「T5」燈具更新採購、「T5」小額維護案，但德欣公司因被債權人強制執行而破產，德欣負責人許雙晉為避免已施作的工程因尚未驗收導致無法請款，致血本無歸，引介開普光電接手施作「T5」小額維護案，開普亦於2012年11月得標「T5」全責式維護案。

檢方認定，李明禮利用先施工後發包、小修繕綁大更新案方式，向業者要求回扣，收賄從10%一路喊漲至30%，4年間收取178萬元回扣，教育部政風處發現後舉報，檢方依貪污治罪條例的2個「不違背職務收賄罪」起訴李明禮等人。台北地院重判李明禮8年6月，許雙晉、古敘民亦被以貪污罪共犯判決有罪，李星澔判無罪。

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