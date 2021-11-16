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    台大前職員負責燈具採購 收賄17萬判8年6個月

    台大前總務科職員李明禮在任時，辦理校內「T5」燈具採購案時，向廠商收賄17萬多元，全案歷經北院6年審理，上月底判李有期徒刑8年6月、褫奪公權8年。（資料照）

    台大前總務科職員李明禮在任時，辦理校內「T5」燈具採購案時，向廠商收賄17萬多元，全案歷經北院6年審理，上月底判李有期徒刑8年6月、褫奪公權8年。（資料照）

    2021/11/16 16:35

    〔記者溫于德／台北報導〕台灣大學前總務科職員李明禮被控在任時，辦理校內「T5」燈具採購案，向廠商收賄17萬多元，台北地院歷經6年審理，上月28日依2個貪污治罪條例中不違背職務收受賄賂罪，判李有期徒刑8年6月、褫奪公權8年。

    同案德欣科技公司許姓負責人，同樣被依2個不違背職務收受賄賂罪，判刑3年4月、褫奪公權3年。開普光電公司古姓負責人，則被依非公務員對於公務員關於不違背職務之行為交付賄賂罪，判刑1年8月、褫奪公權2年。均可上訴。

    台大2009年推動節約能源專案，以專款補助採購金額50%之方式，推動校內各所屬單位逐批汰換舊有「T8」燈具為「T5」燈具，李明禮2012年11月起負責該勞務採購案。

    德欣公司2009年起陸續施作台大各校系「T5」燈具採購、維護案，但德欣因被債權人強制執行而破產，許姓負責人為免進行中工程，因未驗收導致無法請款，引介開普公司接手施作，古姓負責人2012年11月，得標全責式維護保養修繕勞務採購案。

    台北地檢署後來查出，李明禮利用先施工後發包、小修繕綁大更新案方式，向業者要求回扣，收賄從10%一路喊漲至30%，4年間收取178萬元回扣，教育部政風處發現後舉報，依法起訴3人。

    北院認為，古姓負責人依李明禮指示，將工程款3成匯入指定帳戶，李明禮再用提款卡提領，許姓負責人則為共犯，法官認定李總計收賄不法所得17萬多元，依法判3人有罪。

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