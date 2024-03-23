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加入投資APP抽股票穩賺？ 女遭騙慘失900萬

車手現身與林女接洽，警方立即上前表明身分逮捕。（民眾提供）

車手現身與林女接洽，警方立即上前表明身分逮捕。（民眾提供）

2024/03/23 11:15

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄林姓女子遭「假投資」手法詐騙，詐團以LINE投資群組作餌，先誆騙、介紹林女加入APP，並在APP內代操抽股票，待被害人欲出金，該網站客服以繳交保證金方式拒絕出金，詐騙金額高達900萬元，刑大獲報成立專案，聯合被害人約車手交款，成功逮捕蔡姓、歐姓2名車手。

刑大偵五隊獲報與楠梓分局組成專案小組展開調查，發現該詐欺集團以代為操作台股穩賺不賠投放廣告，吸引被害人加入假APP，林女投入房屋二貸款項，加上退休金慘遭詐騙900萬元，詐團以未繳交保證金為由拒絕出金。

被害人驚覺受騙並配合專案小組，假意繼續投資及繳納保證金，由專案小組部署，待詐團指示於某連鎖咖啡店內面交，專案小組佯裝店內顧客埋伏，蔡姓車手現身與林女接洽，簽訂「收款收據」等假文件，正當要交付款項時，警方立即上前表明身分逮捕，並查扣相關證物，當場查獲犯嫌蔡男，查扣假收據、手機等證物。

警方循線查獲上游歐姓車手，全案依涉刑法詐欺罪、洗錢防制法等，移送橋頭地方檢察署偵辦，警方調查發現，該詐騙集團以LINE投資群組作餌，先誆騙、介紹被害人加入假投資APP，並在假投資APP內代操抽股票為由，俟被害人欲出金，該網站客服以繳交保證金方式拒絕出金，詐騙金額高達900萬元。

高市警局表示，113年1至2月詐欺案件發生341件，較112年同期發生353件，減少12件（-3.4%），發生數減少率為六都第一，另統計112年成功攔阻民眾被害案件1653件，較111年同期增加573件，攔阻金額8億6339萬2836元，較111年同期金額提升3億7077萬5359元（+75.27%）；113年1月至2月成功攔阻民眾臨櫃提匯款被害案件200件，較去年同期增加72件，攔阻金額9963萬9782元，較去年同期提升4710萬餘元。

車手現身與林女接洽，警方立即上前表明身分逮捕。（民眾提供）

車手現身與林女接洽，警方立即上前表明身分逮捕。（民眾提供）

警方查扣查扣假收據、手機、假工作證等證物。（民眾提供）

警方查扣查扣假收據、手機、假工作證等證物。（民眾提供）

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