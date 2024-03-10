退休餐廳老闆娘誤入假投資陷阱 投資虛擬貨幣被騙3千萬
〔記者王冠仁／台北報導〕台北市一名彭姓婦人透過臉書上的假投資廣告，輾轉踏入詐騙集團的陷阱，她以為遇上投資黃金機會，陸續以匯款、面交的方式，將3千多萬元交給詐騙集團假冒的「理財專員」，直到她想獲利出金時，對方謊稱要再繳手續費，她這才驚覺上當報警。警方與彭將計就計，要彭假裝上當與車手面交，趁機逮捕22歲許姓車手與30歲王姓車手，並將深入追查幕後詐騙集團。
警方調查，彭姓婦人年輕時在台北市經營餐廳，事業有成，累積了不少財富後退休，退休後也鑽研股票等投資方式。去年9月，她某次透過臉書上看見的名人投資廣告，她好奇留言詢問以後，被詐騙集團投資賺錢話術誘騙上當加入Line投資群組。
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彭加入群組以後，隨即有「理財老師」現身，吹噓現在是投資虛擬貨幣的好時機，還每天秀出假的對帳單，把彭騙得暈頭轉向、信以為真。彭從去年10月開始，就依對方所說，先後匯款9次、面交一次，將3千多萬元的積蓄交出去，以為自己能夠趁此機會大賺一筆。
不過，今年2月，彭見到自己的「帳面」獲利情況相當高，表示想要出金獲利，但對方開始左推右閃，甚至還說要再付手續費、出金分潤費等共600萬元才能撥款，彭這時才發現異狀，隨即向台北市刑警大隊報警。
警方獲報後，要彭假裝繼續上當要支付600萬元，同時派員埋伏，當本月5日許姓車手出現在台北市南京東路、三民路附近一家咖啡店時，員警隨即上前逮人，再循線逮捕另外一名王姓車手。
據了解，王、許兩人落網後，對案情避重就輕，還推說自己只是投資公司的業務，否認自己是詐騙集團車手。
警方在許、王等嫌投宿旅館毒品K他命、贓款77萬7000元、點鈔機、詐騙工作手機等證物，最後將他們依涉嫌詐欺、洗錢防制法、毒品等罪嫌送辦。
警方呼籲，民眾投資切勿輕信社群平臺廣告及名人投資陌生訊息，要求加Line進入投資教學群組一定是詐騙，有任何疑慮，請立即撥打165反詐騙專線或向附近警察機關洽詢，避免遭詐損失慘重。