高雄婦人與警聯手誘出金髮車手 壓制逮人

染金髮的陳姓車手面交被壓制逮捕。（民眾提供）

2024/03/09 09:47

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄王姓婦人（69歲）接到自稱證券行營業員來電，誆稱投資的股票需支付30萬元才能再獲利，王婦不禁起疑，越想越不對勁，向警方諮詢才知遇到詐團，昨聯手將染金髮的陳姓車手誘出，埋伏的員警蜂擁而上，將陳男壓制逮捕，持續擴大追查陳男是否另涉其他詐欺案件，向上溯源，希望揪出詐騙集團幕後成員。

三民一分局今指出，員警於前晚接獲王婦報案，稱平日有投資股票，日前突然接獲自稱公司營業員告知，所投資股票要求需支付新台幣30萬元才能再獲利，林婦不禁起疑越想越不對勁，詢問警方才知遇到詐騙。

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員警得知後立即成立專案小組，將計就計讓王婦假意配合，並要求對方現場面交，雙方相約於8日上午11時許，在三民區王婦住家內面交，員警於內守候埋伏，待車手陳男簽約收取款項時，一旁埋伏員警一擁衝上前將他逮捕，並在隨身包包內起獲工作手機、假識別證、股票收款收據及印章等詐騙證物。

據瞭解，陳男因缺錢花用而加入詐騙集團，未料才剛入行沒幾天便遭員警查獲，全案訊後依涉嫌詐欺、洗錢防制法將陳男移送高雄地檢署偵辦，後續持續擴大追查陳男是否另涉其他詐欺案件，同時向上溯源，揪出詐騙集團幕後成員，王婦不停感謝員警及時佈局，保住她省吃儉用30萬元的老本。

被害人和警聯手誘出車手。（民眾提供）

警方起獲工作手機、假識別證、股票收款收據及印章等詐騙證物。（民眾提供）

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