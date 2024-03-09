假網拍真詐騙！男去年6月至今詐60人 還害買家帳戶被凍結

蘇嫌在網路上以便宜3c產品的身份詐騙。（記者劉慶侯翻攝）

2024/03/09 19:05

〔記者劉慶侯／台北報導〕27歲蘇姓男子在網路上便宜出售3C貨品，吸引買家上鉤匯款，拖延不給貨，對方要求退款，他再叫別的新上鉤買家匯款，有時還造成對方帳戶變警示帳戶凍結。台北市警刑警大隊科偵隊逮獲蘇男到案，查出他去年6月作案迄今被害人數高達60人，詐欺金額達120萬元，訊後依法移送偵辦。

北市刑事警察大隊根據165詐欺資料庫數據分析，近來有民眾於網路臉書社群平台購買相機、球鞋、電腦設備等物品，遭匿名帳號以私訊詳談交易細節為由，騙取匯款不出貨。

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刑大科偵隊逐步追查鎖定蘇男涉案，又發現他除了詐騙買家，更設局讓買家成為三方詐騙的警示帳戶。

警方指出，蘇嫌手法是，民眾發現沒有收到商品要求退款，蘇嫌竟另外詐騙新買家，指示新買家匯款到索求退款的舊買家帳戶，再以要求分期還款或多匯款項等話術，讓舊買家將錢匯款回蘇嫌。蘇嫌沒有出貨，舊買家被新買家提告，帳戶也遭警示凍結造成二次傷害。

警方另發現，蘇嫌藉由投注彩券洗錢，指示遭詐買家匯款到彩券行員工帳戶買運動彩券，以這重方式投注約57萬元未曾中大獎。

警方說，蘇嫌作案期間藏匿於各地網咖，躲避查緝，警方鎖定後，在台北市松山區將蘇嫌查緝到案，依詐欺、洗錢罪嫌移送台北地方檢察署偵辦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

蘇嫌利用詐欺牟取的不法獲利，以投注彩券方式洗錢。（記者劉慶侯翻攝）

蘇嫌被警方逮獲。（記者劉慶侯翻攝）註：警提供

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