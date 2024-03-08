「ACE王牌交易所」虛幣詐欺案 檢警約談「創新新零售」總座李燕南等14人

檢警偵辦ACE詐欺案，昨約談「創新新零售」總經理李燕南（左一）。（記者王定傳攝）

2024/03/08 18:49

〔記者王定傳／台北報導〕全台前3大合法虛擬幣交易平台之一的「ACE王牌交易所」涉嫌詐欺案，檢警昨發動第三波行動，約談該集團虛擬貨幣營銷領導陳錦暘、涉銷售虛擬貨幣的「創新新零售」總經理李燕南及涉操控貨幣價格的「手拉區塊鍊股份有限公司」執行長姜建良等14人，台北地檢署複訊後諭令6名被告各以100萬元交保，陳錦暘、李燕南及姜建良等人尚在偵訊中。

根據「創新新零售」所發布的重大訊息，李燕南工作經歷包含三立電視公司媒體集團總經理特助等，她在去年1月間接手創新新零售總經理，昨被檢警約談後，創新新零售已將她職務調整為「顧問」。

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檢警調查，該集團以傳銷手法包裝，誆稱虛擬幣是最新科技，再以知名虛擬貨幣比特幣近年漲幅為例，大肆吹噓部分虛擬幣具有變現價值，未來看漲具有極高報酬且有專業團隊帶盤操作，更透過網路社群發布行銷資訊，誘使投資，實際上是買到不具經濟價值的「垃圾幣」及「空氣幣」，等到被害人發現幣價直線跌落或無法流通變現，才知受騙。

檢警日前已發動兩波行動，聲押禁見ACE創辦人潘奕彰、自稱「系統之神」的林耿弘、建業法律事務所所長王晨桓等人獲准。經清查金流脈絡並從扣案買賣合約書等資料追查發現，有其他協助洗錢共犯，且該集團所屬的營銷團隊尚有成立多個分會，分別由陳男等人帶領，他們以階層化的方式嚴密分工，辦理教育訓練課程教授底下業務開發、話術被害人購買「空氣幣」相關技巧，再朋分不法利潤。

檢方昨再指揮新北市刑大、調查局台北市調查處等單位，動員70名警力兵分15路，前往台北、新北、桃園、苗栗、宜蘭等地搜索，拘提陳男等14人到案，查扣現金3百萬及帳冊、手機等證物，全案朝涉刑法詐欺罪、洗錢防制法、銀行法等罪嫌偵辦；此外，專案小組執行3波查緝行動迄今，已查扣大量現金及虛擬幣合計多達4億8千多萬元，後續將循司法程序處理變價拍賣，以利將不法所得返還被害人。

ACE王牌交易所創辦人潘奕彰與合夥林耿宏共7人涉詐騙，被檢方聲押禁見。（資料照，記者徐聖倫翻攝）

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