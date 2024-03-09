詐團扮網路假「買家」專詐「賣家」 2人受騙數萬

詐團會鎖定網路「賣家」為目標，假扮「買家」透過話術以「網路銀行轉帳功能測試」為由，誘騙「賣家」操作網路銀行，直至發現將存款匯出，才驚覺受騙。（刑事局提供）

2024/03/09 15:48

〔記者邱俊福／台北報導〕「解除分期付款」詐騙案件中，常見詐團假裝網購客服、銀行等人員，聲稱因系統或操作失誤，誘騙被害人至ATM操作行騙，但詐團也會鎖定網路「賣家」為目標，假扮「買家」透過話術以「網路銀行轉帳功能測試」為由，誘騙「賣家」操作網路銀行，直至發現將存款匯出，才驚覺受騙，今年初有謝姓、黃姓2名網路賣家分別被騙6萬元與1萬元；刑事局今提醒民眾多小心。

刑事局表示，今年1月上旬，一名謝姓女子在FACEBOOK張貼販賣二手電視的廣告，歹徒先聲稱買家身分出價，再傳給謝女一張帳號被FACEBOOK停權的截圖，以及一則需要FACEBOOK帳號認證的訊息及網址，謝女點進網址後連結到暱稱「FACEBOOK」線上客服的帳號，在交談過程中謝女告知了歹徒賣場收款銀行為王道銀行，之後歹徒隨即以+886行動電話之門號假冒王道銀行打給謝女，要求操作網路銀行測試轉帳以確保賠償能力。

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謝女依指示操作2次，發現真實匯出款項4萬及2萬多元到歹徒的銀行人頭帳戶，立刻關掉麥克風用另支手機撥打「165」反詐專線諮詢確認，才驚覺遭到詐騙。

另名黃姓男子在FACEBOOK張貼販賣精品包包的廣告，歹徒先以買家身分探詢，先要求加LINE好友聯絡，之後以「要註冊超商宅配」方便交易為由，傳給黃男假的超商專屬客服QR CODE，假的超商客服再以要「開通金融協議」為由，轉介假中國信託客服以+886開頭電話打電話給黃男，再要求黃男依指示操作以測試網路銀行轉帳功能，黃男發現被扣款1萬多元到歹徒的銀行人頭帳戶，始驚覺詐騙。

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