冒牌證券商 未上市股詐傳產女老闆3500萬

男子安少均等17人送辦。（記者邱俊福翻攝）

2024/03/09 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕以男子安少均為首的地下證券商，涉偽裝為合法證券商，將未上市股票發行公司包裝成潛力股，透過業務員「電話扣（CALL）客」方式，不斷鼓吹公司前景看好，即將上市櫃、獲利將翻倍等話術，誘騙民眾掏錢購買未上市股票，至少九人上當，財損高達五八九二萬多元，其中一名傳產女老闆受騙高達三千五百萬。刑事局偵七大隊第二隊將其搗破，逮捕安男與幹部、業務員等十七人送辦，檢方聲押安男與陳女等四名幹部獲准。

無營運實績 也無申請上市櫃紀錄

警方調查，四十一歲安男涉於二○二○年起籌組非法證券商，機房設於北市商業大樓，自稱富盛、宏盛等投顧公司，名稱換來換去，招攬大批業務員，幹部負責控管業績、傳授騙術也身兼業務員。

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業務員於機房隨機扣客行騙，主打生醫產業前景看好、將上市櫃等，推銷五、六家未上市公司股票，誘使民眾投資，但這些公司並無營運實績，也無申請上市櫃紀錄。

被害人上鉤後，便由業務員相約面交股票與收款，售價每張十萬元，業務員可從中抽二萬三千元，資深幹部可抽二萬六千元。目前已有九人報案，警方初步清查該集團經手的股款逾二億元。

警方本月五、六日分於台北、新北、桃園等處逮捕安男等十七人到案，查扣四十九萬元現金、金飾廿九件、勞力士、進口轎車各一，及電腦、話術講義、名單、股票等，依詐欺、洗錢、組織犯罪、違反證券交易法、投顧法等罪嫌送辦。

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