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接手父親黑幫事業 「戰堂吳亦凡」設局兩面假投資挖礦吸金

竹聯幫戰堂「黑二代」的張姓主嫌，被戲稱「戰堂」吳亦凡。（記者劉慶侯翻攝自臉書）

竹聯幫戰堂「黑二代」的張姓主嫌，被戲稱「戰堂」吳亦凡。（記者劉慶侯翻攝自臉書）

2024/02/07 09:54

〔記者劉慶侯／台北報導〕竹聯幫「戰堂」前張姓堂主的34歲兒子「仔仔」，接手父親黑幫事業，先找上經營網路挖礦的張姓被害人，假稱共同投資5千萬元設立新「礦場」。但他吞沒對方資金後再利用對方礦場作「樣板」，對外宣傳招攬吸金。有人想退股，就以「賠光」回應，再利用幫眾恐嚇。台北市刑警大隊偵四隊逮獲12人，查出詐騙得款近億元。全案現由警方深入偵辦中。

警方調查，「仔仔」父親原為竹聯戰堂堂主，2008年曾涉毆打吳宗憲案被逮；金盆洗手後，轉戰建設開發公司及台越兩地地下金融。「仔仔」長相俊朗，有點像因案入獄的「中國男星吳亦凡」，因此被戲稱「戰堂吳亦凡」。「黑二代」的他則走向網路科和虛擬貨幣歛財。

警方表示，張嫌得知29歲的張男是網路上有名的礦場主，2021年9月找上對方，告知自己有相關礦場管理和經營虛擬貨幣的經驗，要求各投資2千5百萬元，一起建設第二個礦場。不過，他暗中將新礦場的地址，登記在張男桃園龜山原址，意圖混淆。

張嫌隨後對外舉辦「說明會」，找來在電子業工作的47歲胡姓女業務合作，廣邀電子商務投資客參加，還開辦各種虛擬貨幣礦機的操作以及虛擬貨幣的買賣，如果投資客想看場地，就會帶去張男的礦場，以便混淆視聽。

張嫌等同兩邊吸金，除吞沒張男2500萬資金，還誆投資客購買礦機、買賣虛擬貨幣。投資者事後要退資或變賣虛擬貨幣，張嫌立刻以「賠光」作藉口。若對方緊咬不放，張嫌就教唆旗下小弟亮出「竹聯幫戰堂名號」恫嚇。

北市刑大偵4隊獲報，循線鎖定張嫌等12人，日前起兵分多路拘提搜索，查扣保時捷休旅車、特斯拉電動車以及賓士轎車等證物，查扣10萬元現金等證物。

警方清查，張嫌等人以雙面手法，詐騙張男以及近百名投資客。從2021年至2023年，兩年間估計不法獲利達上億元，警方訊後將張嫌等12人依恐嚇、組織犯罪、詐欺等罪嫌送辦，另擴大深入調查中。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方查扣張嫌擁有的進口名牌贓車。（記者劉慶侯翻攝）

警方查扣張嫌擁有的進口名牌贓車。（記者劉慶侯翻攝）

警方查扣張嫌擁有的進口名牌贓車。（記者劉慶侯翻攝）

警方查扣張嫌擁有的進口名牌贓車。（記者劉慶侯翻攝）

警方查扣張嫌擁有的進口名牌贓車。（記者劉慶侯翻攝）

警方查扣張嫌擁有的進口名牌贓車。（記者劉慶侯翻攝）

警方查扣各類贓證物。（記者劉慶侯翻攝）

警方查扣各類贓證物。（記者劉慶侯翻攝）

竹聯幫戰堂遭警方清剿。（記者劉慶侯翻攝）

竹聯幫戰堂遭警方清剿。（記者劉慶侯翻攝）

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