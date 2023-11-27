佯稱貝克漢、姚明都投資 億鑫環球涉非法吸金18億 檢起訴10人

億鑫環球公司違法吸金18億元，台中地檢署今天偵結起訴李姓負責人等10人。（記者陳建志攝）

2023/11/27 18:41

〔記者陳建志／台中報導〕億鑫環球策略有限公司從2015年至2022年間，以取得香港百麗集團授權為名，違法販售「百麗穩健增值型」、「安柏環球佳釀」二檔基金，非法吸金詐騙金額逾18億元，台中地檢署接獲民眾報案進行偵辦，查獲李姓負責人（51歲）等10名共犯，並查扣李男等人的不動產及名下帳戶約1.7億元，今天依違反銀行法等罪嫌對李男等10人提起公訴，並聲請宣告沒收不法所得共15億餘元。

台中地檢署檢察官吳昇峰、賴謝銓，指揮地檢署重案支援中心檢察事務官、法務部調查局台中市調查處等單位，偵辦億鑫環球公司違法吸金，查出李姓負責人等人，佯稱與香港百麗金融集團為關係企業，經香港百麗集團推薦，向投資人強調「百麗穩健增值型」方案是投資代墊積極型客戶保證金的穩健型商品，讓積極型客戶可以運用較大的槓桿操作外匯，其中1年期獲利10.2%、2年期獲利11%、3年期獲利12%。

請繼續往下閱讀...

另外，「安柏環球佳釀」方案則是投資環球酒業板塊、精品葡萄酒、一級酒莊酒品投資及葡萄酒區塊鏈平台等，並佯稱包括貝克漢、姚明、劉嘉玲、趙薇等名人都有投資，每半年1期，獲利9.5%至 13.5%，且由香港、澳洲金融機關監管風險低，使受害投資人深信「可保本、穩健獲利」，投入高額資金。

檢方調查，李男等人從2015年到2022年，7年間違法吸金逾18億元，因有民眾察覺受騙報案而查獲，並查扣李男等人的不動產及名下帳戶約1.7億元，檢方偵結後，認為李男等10人涉嫌違反銀行法第29條之 1、同法第125條第1項的非法經營收受存款業務等罪嫌明確，今天提起公訴，並向法院聲請宣告沒收不法所得共15億餘元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法