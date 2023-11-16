im.B借貸平台詐騙90億 主嫌曾耀鋒部分認罪、檢認仍多隱瞞

台北地方法院審理不動產借貸媒合平台「im.B」吸金詐騙90億案，今提訊已另案在監執行的主嫌曾耀鋒（左）。（資料照）

2023/11/16 13:25

〔記者張文川／台北報導〕台北地方法院審理不動產借貸媒合平台「im.B」吸金詐騙90億案，今提訊已另案在監執行的主嫌曾耀鋒，曾耀鋒承認偽造不實債權等4項罪名，唯獨否認觸犯銀行法之非法收取存款罪，蒞庭檢察官認為曾耀鋒對於金流去向與共犯結構仍有諸多隱瞞之處，也有部分說詞與共犯不一致，未見真實悔意，法官開示曾耀鋒若交代犯罪所得的明確去向，並主動與投資人、告訴人洽談善後賠償事宜，將列為量刑參酌。

近日盛傳可能名列民眾黨不分區立委的前立委黃國昌，今也率部分受害人到庭旁聽，黃國昌在庭外被媒體問到「藍白合」達成6點聲明的意見，他說「有點意外」，將在今晚與館長的直播中說明他的看法。

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本案被害人則聲明質疑北檢的偵查品質，並要求曾耀鋒、張淑芬應主動供出奢侈品流向，且檢方應扣押共犯的加密貨幣財產。

曾耀鋒答辯指出，2015年經營im.B平台時，自認沒有違反銀行法，後來因於2019年平台經營不善，付出利息和業務獎金，他才開始迷失、走歪路，假造債權進行詐騙，為了衝平台的認購買氣，製造假的eMail帳戶下單買入假債權，他現在很後悔，覺得自己太天真。

曾耀鋒說，投資人的錢主要有四大流向，包括投資人的利息、業務的業務獎金、公司管銷費用，以及他做其他投資的損失，利息、獎金都是由川晟投資公司的帳戶支付，假債權都是他做的，形式上由共犯女友張淑芬做核可的動作。

曾耀鋒強調，由於他知道他做的是假的，所以盡量不要讓下屬知道，一路隱瞞到底，連張淑芬的家族也投資了幾千萬，對他很不諒解，後來黃姓幹部一再追問他獎金為何發不出來，他才於去年12月單獨找黃坦承造假，他不知黃有向多少人轉達，業務在此之前都不知道是詐騙。

檢察官認為曾耀鋒雖稱坦承，但仍有多處隱瞞不明，例如起初供稱出借的款項是用投資人的錢，經法官追問才改口有金主出資，並設定抵押權擔任原始債權；又例如對於犯罪行為的分擔，曾耀鋒說今年4月張淑芬和帳房顏妙真才知道是假債權，但顏妙真卻供稱早在2019年就知情，顯見曾耀鋒仍未完全吐實，未見真實悔悟。

承審法官陳芳瑜諭知，由於本案犯罪金額龐大，請曾耀鋒具體說明犯罪所得金額及去向，並主動與投資人、告訴人洽談善後事宜，會納入量刑依據，若只是認罪而對犯罪所得流向略而不提，將成為量刑審酌有無具體悔悟行為的參酌事項。

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