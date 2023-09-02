im.B吸金90億案 主嫌情侶續押

台北地院庭長吳承學負責為「im.B」吸金詐騙案抽籤，由北院衛股許芳瑜受命承審。（記者溫于德攝）

2023/09/02 05:30

〔記者溫于德／台北報導〕台北地檢署本週偵結「im.B」吸金詐騙九十億元案，依銀行法等五罪起訴主嫌曾耀鋒等共卅一人，並於昨日移送卷證、移審曾等五名被告，法官訊後裁定曾耀鋒及其女友張淑芬均羈押禁見，另三人獲交保。

集團帳房顏妙真於偵查期間已繳交九十萬元保金，法官裁定加保六十萬元；新竹營運處處長陳振中一五○萬元、潘志亮一百萬元交保，均限制住居，不得與其他被告與證人有任何形式往來。

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法官認定，曾耀鋒與張淑芬涉犯銀行法重罪，吸金數十億，曾男有逃亡通緝紀錄，曾與張女案發後將高價藝術品、酒類、名牌包藏放他處，有隱匿犯罪所得供長期逃亡之虞，本案被告眾多、被害人數更高達數百人。

曾耀鋒庭訊時說，他二○一五年起經營平台，自認沒有違反銀行法，後來二○一九年因經營不善才開始造假債權，女友張淑芬專長生技，負責公司的生技直銷業務，其他被告是每月領兩萬元、三萬元薪水，依他的指示行事。

張淑芬泣訴否認犯行，辯稱只負責行政事務，不知道曾耀鋒變造債權、吸金；檢方另指控她明知男友是通緝犯又酒駕，仍藏匿人犯，她也不承認。

集團「大帳房」顏妙真認罪；陳振中自承是業務，專門接洽借款業務，後來得知公司在作假債權就立刻離職；潘志亮承認幫助洗錢，否認觸犯銀行法。

台北地院昨公開抽籤由法官許芳瑜中籤受命承審，許芳瑜曾審理過花蓮富里鄉長賄選案、百萬環球資產公司吸金案，她將與曾審過潤寅詐貸案的審判長江俊彥、陪席林彥成，共組合議庭審理本案。

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