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im.B詐騙案女主嫌庭內簽文件 自救會成員庭外籲查金流

前立委黃國昌（左）率im.B詐騙案自救會成員，至台北地院外呼籲檢方追查金流，並公開扣押明細。（記者張文川攝）

前立委黃國昌（左）率im.B詐騙案自救會成員，至台北地院外呼籲檢方追查金流，並公開扣押明細。（記者張文川攝）

2023/10/12 12:46

〔記者張文川／台北報導〕不動產借貸媒合平台「im.B」涉吸金詐騙90億元，台北地檢署今年8月起訴主嫌台灣金隆科技公司負責人曾耀鋒、曾明祥父子、曾耀鋒女友張淑芬、行政院前顧問陳振坤等30人，並依銀行法起訴台灣金隆公司；台北地院今召開調查庭，在押的張淑芬聲請川晟建設、川晟生技等事業面臨停擺，連營業稅都沒人申報，須委託給妹婿趙偉孝代辦，法官提訊張淑芬到庭簽署11份授權文件。

前立委黃國昌率自救會成員到庭旁聽，庭訊後在庭外陳情，呼籲檢方公布金流追查明細，查出錢流入誰的口袋。全案定11月16日召開第1次準備程序庭。

張淑芬聲請指出，她名下經營的川晟建設、川晟宜蘭分公司、川晟生物科技、川晟投資等公司，國稅局要求申報營業稅，房屋租約也將到期，旗下「妙真堂」在桃園倉庫存放的保健食品也將過期而須銷毀，因此須授權委託給妹妹張佳惠的丈夫趙偉孝代為辦理，法官裁准，今提訊張淑芬到院當庭簽署並掃瞄存證。

自救會在庭外提出4項訴求：正視起訴品質低落、強化偵辦能量，徹查所有金流、追回不法所得，追究懈怠責任、還我基本公道，揪出所有共犯、重懲吸金詐騙。質疑檢方「大案小辦」，且檢方宣稱扣押的不動產現值有「膨風」，18坪土地價值3億元，每坪1500萬，籲檢方公布扣押明細，並說明不法所得流進誰的口袋？還有多少遭隱匿？

檢方起訴指控，有四海幫背景的通緝犯曾耀鋒（改名曾國緯），由其父曾明祥掛名金隆公司董事長，成立「不動產借貸媒合平台im.B」，主打不動產借貸媒合服務，從事二胎房貸、票貼債權借貸，對外宣稱高獲利，以「假債權、真吸金」、「前金補後金」手法吸引投資，7年間吸金逾90億916萬元。

但im.B從2021年初起開始違約還不出本金，今年4月下旬無預警停止支付利息，投資人急得追問業務和幹部，自家員工追查發現平台上竟有95％債權為造假，5000多名投資人血本無歸，其中537人提告。檢警歷經4波約談行動，8月29日依銀行法、詐欺、組織犯罪條例等罪，起訴曾耀鋒父子與張淑芬等30人。

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