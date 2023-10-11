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求職竟遭囚 竹南警鎖定逮詐團4人

假求職又被害人，詐騙集團囚人被逮。（記者蔡政珉翻攝）

假求職又被害人，詐騙集團囚人被逮。（記者蔡政珉翻攝）

2023/10/11 16:55

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕求職詐騙再一樁！苗栗縣竹南警方7日晚間8點多接獲民眾視訊報案，指稱自己求職卻遭不明人士帶到不知名住處限制自由4天，個人證件與提款卡也被取走。警方鎖定可能地點後沿途搜索，於竹南鎮海口里一處民宅救出被害人，並陸續逮捕4名嫌犯，依依違反刑法詐欺、妨害自由移送由苗栗地檢偵辦中。

竹南警方表示，當時被害人使用110視訊報案警政服務APP報案，稱因求職接觸不明人士，之後被帶走囚禁，證件、提款卡、印章等皆被取走。竹南警方認為又是一例詐欺集團實施監控、軟禁案，與苗栗縣刑大組成專案小組請地檢署指揮偵辦。

後來專案小組鎖定地點搜索後，發現竹南鎮海口里一處民宅與被害人報案所描述狀況吻合，上前查看但負責看管的徐姓與陳姓犯嫌不願開門，警方因此破門而入，逮捕2人後再陸續逮到另2名同樣姓徐、陳的嫌犯。

4名嫌犯稱，因受到請託前往現場看管被害人，對警方訊問一律推託不知。

竹南分局呼籲，民眾於求職時應加強檢視應徵資訊之真偽、勿信不實話術，並秉持證件不離身、不辦卡、不提供提款密碼或網路銀行帳號密碼等原則，避免遭詐團利用；請民眾下載「110視訊報案警政服務APP」，點開程式即可一鍵報案，具備視訊、同步錄音錄影、全程蒐證、精確定位等功能，無法出聲時亦可使用文字與警方對談，提供民眾另一種求救管道。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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