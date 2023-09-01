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im.B吸金90億案移審 主嫌曾耀鋒否認犯銀行法重罪

在押曾耀鋒否認犯銀行法等重罪。（記者邱俊福攝）

在押曾耀鋒否認犯銀行法等重罪。（記者邱俊福攝）

2023/09/01 18:23

〔記者溫于德／台北報導〕檢方週一偵結「im.B」吸金詐騙90億案，依銀行法等5罪起訴主嫌曾耀鋒等31人，並於今日移送百宗卷證、移審在押曾等5人；台北地院受理後經公開抽籤，由衛股法官許芳瑜中籤擔任受命，下午開移審庭時，首位入庭的曾耀鋒否認犯銀行法等重罪，只承認4年前偽造不實債權，但強調「都是我一個人作的」，第二位入庭張淑芬，是曾的女友，她哭著否認犯行。

在押5人包括曾耀鋒、曾的女友張淑芬、帳房顏妙真、新竹營運處處長陳振中、財務長潘志亮。

曾耀鋒在庭上辯稱，2015年經營平台時自認未違反銀行法，後來2019年因經營不善才造假債權進行詐騙，「當時我迷失了，走歪路」；曾同時一肩扛表示，張淑芬專長在生技，負責公司生技直銷相關業務，其餘同案被告每月也只領他2萬、3萬，這些人都依他的指示行事，沒有犯意。律師則說曾耀鋒因另案須發監執行，請法官解除禁見。

接著入庭的張淑芬泣訴否認犯行；張辯稱在公司只負責行政事務，不知道曾耀鋒變造債權，更不知情非法吸金；至於她被控明知曾男是通緝犯又酒駕，卻刻意藏匿人犯，她否認犯罪，並哭著請法官給予交保機會。

法官接續訊問顏妙真、陳振中、潘志亮等3人，預計稍晚作出裁定，決定這5人續押或交保。

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