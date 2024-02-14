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過年換車旺季 竹市警提醒小心網路詐騙

竹市警與網紅外匯車商合作，年節期間共同宣導識詐，效果不錯。（警方提供）

竹市警與網紅外匯車商合作，年節期間共同宣導識詐，效果不錯。（警方提供）

2024/02/14 09:27

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕過年前後是民眾買賣新舊車的旺季，近期常見車商拍攝介紹、買賣車輛影片，網路上流量大，除教導民眾車輛基本知識，亦吸引網路族群目光，新竹市警察局第二分局於年節期間結合網紅，合作拍攝宣導影片，在介紹車輛同時，向民眾宣導「假投資」及「假網拍」詐騙手法，讓相關識詐資訊深入網路族群，許多車友反映效果極佳。

分局長林炎巨表示，年節期間民眾收到紅包不管是要用於購物或是投資理財，務必要隨時保持識詐意識，詐騙集團看上民眾欲投資理財獲益或是想省錢的心態，會於網路社群刊登廣告，等被害人加入群組後，便推薦操作股票APP或洗腦投資虛擬貨幣，謊稱以此方式即可有高額獲利，慫恿民眾匯款；或是刊登低於市價之各項票卷、商品，俟民眾匯款後即失聯，致使民眾財產損失。

為此警方結合銷售網紅在介紹商品同時，也融入反詐騙元素，呼籲民眾於網路群組、社群投資或購物時勿心存僥倖，因為高獲利投資及低價網路商品均伴隨高風險，如遇到可疑為詐騙情狀，請撥打165反詐騙專線諮詢，不少車友表示，看網紅廣告順便得知詐騙手法，對提醒自身與他人落入詐騙陷阱，確實有不錯的效果。

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