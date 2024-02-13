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房子差點沒了！ 八旬嬤被騙身分證影本 機警女兒1招守住1700萬

地籍異動即時通。（新北地政局提供）

地籍異動即時通。（新北地政局提供）

2024/02/13 15:51

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市1名詐欺通緝犯利用民眾消費糾紛見縫插針，佯裝調解委員騙取8旬阿嬤的身分證影本，再假冒她的代理人去聲請債務調解，要以市值1700萬元的房屋抵押還債，並取得房屋移轉過戶文件。市府地政局長汪禮國今天表示，所幸阿嬤的女兒相當機警，得知母親給陌生人個資，先行一步申辦地籍異動即時通，之後通緝犯要辦理過戶時，阿嬤與家屬立刻收到簡訊及電子郵件通知，報警抓人，成功守住自己的家。

汪禮國提醒，除了不要輕易將身分證件、權狀交付他人，也可跟阿嬤一樣至地政事務所免費申辦地籍異動即時通。申辦後，只要名下不動產被申請登記，在收件及異動完成時，都可透過簡訊或電子郵件通知權利人，即時掌握不動產權利異動資訊應變，防止遭人冒名盜取。

地政局地籍科長王珮榕指出，地籍異動即時通申請管道主要有三，包括由不動產權利人親赴地政事務所臨櫃申請，或是透過網路數位櫃檯申辦系統，使用自然人憑證申請，或是辦理登記案件時，同時填具申請表（簽章應與申辦登記的簽章相同）併同申請。此外，目前電話號碼與電子郵件通知數量已增至2組，親屬可同步接收訊息，詳細資訊洽地政局或市內各地所。

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