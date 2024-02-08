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千萬別點擊！LINE迎龍年搶紅包、掃碼領好友回饋禮 全是騙個資

「LINE迎龍年，快來搶紅包」為詐騙訊息。（翻攝自台灣事實查核網站）

「LINE迎龍年，快來搶紅包」為詐騙訊息。（翻攝自台灣事實查核網站）

2024/02/08 17:36

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕隨著農曆春節到來，務必當心詐騙訊息趁虛而入，近來網路上流傳「迎新年LINE好友回饋禮，LINE PAY好禮三選一，掃QR碼領取新年好禮」等訊息、自上月起LINE也瘋傳「LINE迎龍年，快來搶紅包」訊息，台灣事實查核中心一併提醒，上述皆為詐騙訊息，LINE官方並未舉辦過任何類似活動，經查，詐騙的目的為騙取個資。

台灣事實查核中心日前指出，社群平台、通訊軟體等近期流傳一張圖片訊息，顯示一封標示「重要文件」實體信封，內含「迎新年LINE好友回饋禮」字卡，並附上二維條碼，說明掃描即可領超商禮券、LINE點數。

另外，自上月起LINE也瘋傳「LINE迎龍年，快來搶紅包」訊息，實際點入網傳連結，會出現LINE PAY紅包字樣，點選「領取紅包」後會顯示紅包金額，並稱「紅包金額是否入帳將會依據您的完成步驟而轉入」；點擊「將紅包轉入錢包」的選項後，會要求用戶「邀請10位好友/群組一起領紅包」。

對此，查核中心查證，傳言訊息出現的網址，並非LINE Store官方網站；此外，165反詐騙諮詢專線表示，網傳重要文件為詐騙訊息，目的為騙取收件人LINE好友個資，呼籲民眾勿輕易分享不明連結，或掃描可疑二維條碼。

台中地檢署主任檢察官陳信郎透露，詐團過去常用手段大多為手機簡訊或撥打電話，但民眾對此手法早有警覺，加上國家通訊傳播委員會（NCC）對企業申辦大量門號的管制作為，類似該文件的詐騙手法因而衍生出來。

陳信郎進一步說，詐團企圖透過實體紙本文件，降低民眾警覺性，同時又搭配「中獎」手段，吸引民眾為了中獎而上鉤，最終致個資外洩。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

「迎新年LINE好友回饋禮，LINE PAY好禮三選一，掃QR碼領取新年好禮」為詐騙訊息。（翻攝自台灣事實查核網站）

「迎新年LINE好友回饋禮，LINE PAY好禮三選一，掃QR碼領取新年好禮」為詐騙訊息。（翻攝自台灣事實查核網站）

隨著農曆春節到來，務必當心詐騙訊息趁虛而入。（資料照；本報合成）

隨著農曆春節到來，務必當心詐騙訊息趁虛而入。（資料照；本報合成）

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