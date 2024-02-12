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「旅外兒」越洋拜年 翁匯出209萬才知「紅包」落入詐團

警方提醒，自稱親友聲音來電拜年或裝熟、借款，或假公務要求配合調查等，千萬要小心查證，避免落入詐騙集團圈套。（記者姚岳宏翻攝）

警方提醒，自稱親友聲音來電拜年或裝熟、借款，或假公務要求配合調查等，千萬要小心查證，避免落入詐騙集團圈套。（記者姚岳宏翻攝）

2024/02/12 19:34

〔記者姚岳宏／台北報導〕不少人接到自稱親友聲音來電拜年或裝熟、借款，或假公務要求配合調查等，一不小心未查證即落入詐騙集團圈套，北部一名退休李姓老翁，上週接到與兒子聲音神似的來電，由於兒子長住澳洲，當兒子說投資失利急需資金周轉，李翁擔心兒子，先後匯出209萬元，等到與兒子聯絡上，發現根本沒這回事，才知遇上詐騙。

刑事警察局提醒，農曆新年期間，大家忙著走春及拜年，提醒跟長輩間「約定的密語」，當遇上喊「媽媽」、「爸爸」、「姑姑」等各款親友名義來電借錢，或假冒公務機構要求匯款及繳交提款卡等，務必先確認對方真實身分，也須特別留意近來利用AI深偽（Deepfake）技術製作換聲、變臉之效果以假亂真，才能守荷包過好年。

年約75歲的李翁，上週在家接到一通電話，接通後對方先喊聲「爸！新年快樂」，因李翁兒子長住澳洲，平時少聯繫，致未懷疑對方身分，隨即聽從對方指示操作加入LINE好友，沒多久，對方稱投資3C產業失利需要資金急用，要求李翁借錢周轉。

李翁未查證，即依指示臨櫃匯款4筆到對方指定帳戶，第一筆匯款並由對方透過手機向銀行員聲稱小兒子投資3C產業失利，需向李翁借錢周轉，二至四筆匯款則由李翁向銀行臨櫃聲稱家裡裝修用，直到3天後李翁主動聯繫真正小兒子 ，才驚覺真兒子並無向爸爸借款，前後遭詐209萬元。

另名年約60歲林姓女士，上週接到自稱戶政事務所來電（未顯示來電號碼），聲稱有人持林女證件要辦理戶籍謄本，林女表示並無此事，假戶政人員稱可能遇上詐騙，並稱將電話轉接警政單位處理，後林女接到自稱分局王強生警官來電，聲稱林女涉及一宗洗錢案，須配合檢警清查金流情況並繳交名下所有金融提款卡。

假警官還派員前往林女公司門口2次，收取7張金融提款卡並出示假地檢署傳票及監管科公文，林女交付提款卡後，發現帳戶存款逐日減少，假警官更聲稱此為查核資金正常行為，待查核完畢會歸還全數款項，直到林女帳戶遭提領一空，撥打反詐騙專線查證才知遭騙，前後計遭詐騙457萬元。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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