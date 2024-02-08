阻詐與遭詐金額首見黃金交叉 去年攔阻89億元比前年高1倍

去年全國各警察機關攔阻詐騙成效共為89億餘元，較2022年攔阻金額42億餘元高出1倍。（記者陸運鋒翻攝）

2024/02/08 15:03

〔記者陸運鋒／台北報導〕刑事警察局統計去年全國各警察機關攔阻詐騙成效共為89億餘元，較2022年攔阻金額42億餘元高出1倍，而去年民眾遭詐欺總財損金額為88億餘元，低於全年攔阻金額，出現歷年來攔阻與詐騙財損金額首次的黃金交叉，顯見「防騙勢力」正與詐騙集團拔河。

刑事局表示，各社群串流媒體日益興盛，詐騙集團趁勢利用此趨勢進行詐騙，民眾於網路上所進行的社交活動，很容易就遇上詐騙集團隱匿或偽造自己身分，假裝是來結交認識朋友、勸誘投資，抑或假扮為檢警單位、警告涉及刑案等方式，進行後續詐騙。

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據國立中正大學犯罪研究中心2023年「民眾對警察維護治安工作滿意度調查」研究成果報告顯示，民眾對警察機關「犯罪預防宣導的措施與努力」滿意度高達77.82%，由此可見，識詐推廣警政目標與當今民眾生活習習相關。

刑事局指出，詐團手法不斷翻新，即使利用各種方式宣導，民眾仍可能稍微不慎即受騙上當，為了保護受害民眾減少損失，針對詐騙款項攔阻，一直都是警政重要措施，也有越來越多金融機構及超商等一同配合，倘若疑似遭到詐騙，可撥打165報案，提高詐騙款項攔阻的機率。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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