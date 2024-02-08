為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

阻詐與遭詐金額首見黃金交叉 去年攔阻89億元比前年高1倍

去年全國各警察機關攔阻詐騙成效共為89億餘元，較2022年攔阻金額42億餘元高出1倍。（記者陸運鋒翻攝）

去年全國各警察機關攔阻詐騙成效共為89億餘元，較2022年攔阻金額42億餘元高出1倍。（記者陸運鋒翻攝）

2024/02/08 15:03

〔記者陸運鋒／台北報導〕刑事警察局統計去年全國各警察機關攔阻詐騙成效共為89億餘元，較2022年攔阻金額42億餘元高出1倍，而去年民眾遭詐欺總財損金額為88億餘元，低於全年攔阻金額，出現歷年來攔阻與詐騙財損金額首次的黃金交叉，顯見「防騙勢力」正與詐騙集團拔河。

刑事局表示，各社群串流媒體日益興盛，詐騙集團趁勢利用此趨勢進行詐騙，民眾於網路上所進行的社交活動，很容易就遇上詐騙集團隱匿或偽造自己身分，假裝是來結交認識朋友、勸誘投資，抑或假扮為檢警單位、警告涉及刑案等方式，進行後續詐騙。

據國立中正大學犯罪研究中心2023年「民眾對警察維護治安工作滿意度調查」研究成果報告顯示，民眾對警察機關「犯罪預防宣導的措施與努力」滿意度高達77.82%，由此可見，識詐推廣警政目標與當今民眾生活習習相關。

刑事局指出，詐團手法不斷翻新，即使利用各種方式宣導，民眾仍可能稍微不慎即受騙上當，為了保護受害民眾減少損失，針對詐騙款項攔阻，一直都是警政重要措施，也有越來越多金融機構及超商等一同配合，倘若疑似遭到詐騙，可撥打165報案，提高詐騙款項攔阻的機率。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
她領200萬要與「愛人」共度一生 員警一句話讓她夢醒
2024/02/01 10:29

她領200萬要與「愛人」共度一生 員警一句話讓她夢醒
台南78歲翁遭詐450萬 與警聯手釣出車手復仇成功
2023/11/24 21:39

台南78歲翁遭詐450萬 與警聯手釣出車手復仇成功

高端與mRNA疫苗「保護效益相似」
銀行員與警協力阻詐 保住300萬血汗錢
2023/11/24 10:20

銀行員與警協力阻詐 保住300萬血汗錢
銀行臨櫃今年前3季攔阻詐騙55億元 年增90％
2023/11/22 19:28

銀行臨櫃今年前3季攔阻詐騙55億元 年增90％
社會今日熱門

2024春節專區

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播