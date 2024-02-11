詐團速食餐廳內面交100萬 中警一舉逮3嫌起訴嚴辦

警方安排連男面交100萬元，以逮捕詐騙集團的車手等3人。（民眾提供）

2024/02/11 09:54

〔記者歐素美／台中報導〕台中市警察局第六分局市政派出所日前接獲民眾報案遭詐欺，員警得知詐騙集團食髓知味，與被害人約定地點面交，並安排人把風想榨取更多錢財後，遂將計就計，派出眾多警力將詐騙集團一網打盡，經移送後，檢方向台中地方法院聲押獲准，後續由台中地檢署依法起訴嚴辦。

警方表示，連姓男子（47歲）因誤信LINE投資群組分享股票投資訊息，在好奇心驅使下，遂多次以網路匯款及面交方式匯款，總計遭詐騙598萬元，因投資款項像「肉包子打狗」有去無回，才驚覺受騙，去年10月底向警方報案。

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員警發現詐騙集團欲詐取連男更多金錢，安排於同年11月初在台中市台灣大道上某速食餐廳面交100萬元，並派員埋伏，一舉將從台北南下取款的王姓車手（32歲）及共犯涂男（33歲）、陳男（29歲）等3人，當場以現行犯逮捕移送，並由台中地檢署以組織犯罪防制條例及詐欺罪嫌起訴。

台中市警局第六分局分局長陳松寅強調，法網恢恢疏而不漏，民眾切勿以身試法，113年加強重要節日安全維護工作期間，警方會持續加強查緝犯罪，讓台中市民有個安心的生活環境。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方安排連男面交100萬元，以逮捕詐騙集團的車手等3人。（民眾提供）

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