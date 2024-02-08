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首頁　>　社會

抓到了！台中干城環保市場縱火 年近70嫌犯自曝「想吃牢飯」

台中干城環保市暗夜大火涉縱火嫌犯抓到了，見警方上門曝「想吃牢飯」。（圖：市警第三分局提供）

台中干城環保市暗夜大火涉縱火嫌犯抓到了，見警方上門曝「想吃牢飯」。（圖：市警第三分局提供）

2024/02/08 15:09

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市東區干城環保市場內部攤販區6日晚間9點多起火燃燒，台中市警察局第三分局及消防局獲報後立即到場封鎖現場，火勢及時撲滅未傳人員傷亡，警方連日調閱監視器畫面，鎖定可疑人士，不到一天緝獲涉嫌縱火謝姓男子到案；據了解，年近70歲的嫌犯疑對外宣稱想「吃牢飯」鋌而走險，警方已移送台中地檢署，調查釐清詳細動機。

台中市干場環保市場6日晚間突傳大火，火勢沖天濃煙瀰漫，警三分局與消防隊及時交通疏導及緊急佈水線灌救，火勢順利在一小時內撲滅，現場幸無人員傷亡，經查市場內部攤位雜物及2台貨車起火燃燒，燃燒面積約20平方公尺。

由於年關將近，第三分局立即成立專案小組，連夜調閱市場周遭監視器，釐清案發前後經過現場人車，過濾可疑人士，7日會同消防局火調人員勘驗起火原因，又調閱市場內監視器畫面後，鎖定一名可疑黑衣男子，第三分局指出，從監視畫面看見該男子案發前曾獨自進入該市場，逗留短暫時間後離去，不久市場就發生火警，嫌疑重大。

警三分局昨日成立專案小組並報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，昨日下午緝獲涉嫌縱火謝姓男子到案，據了解，男子看到警方上門逮人也未表現警訝，男子對外宣稱「想吃牢飯」，警方已將他移送台中地檢署。

市警局三分局長謝有筆指出，春節期間治安、交通維護都不會打折，也強調不要以為警察會因為年節有所懈怠。

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