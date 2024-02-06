台中干城環保市集深夜大火！ 周邊自由路封鎖交管

自由路跳蚤市場今晚傳出大火。（民眾提供）

2024/02/06 23:05

首次上稿 22:44

更新時間 23:05（新增火勢撲滅）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市東區自由跳蚤市場今晚9點半左右傳出火警，現場攤商、棚架陷入火海，燃燒內部攤位雜物及2台貨車，相當危急，由於市場火勢大，消防局一下就接獲20多通通報電話，消防局緊急派遣中區、信義、北屯、大誠、東英分隊及第七大隊到場，出動各式消防車15輛、消防人員47名，架設水線已撲滅，詳細原因仍待調查。

請繼續往下閱讀...

火場位於台中干城環保市集攤販集中區，是台中市知名的跳蚤市場，歷史悠久，消防局在晚間9點36分獲報自由一街與復興路（跳蚤市場）火警，市場攤位起火燃燒，由於易燃物多，火舌迅速延燒至附近攤位，火勢甚大，對街路口就能能看到市場內熊熊大火，周邊自由路也封鎖交管中。

消防局表示，現場為鐵架帆布搭建攤位起火燃燒，立即佈署水線搶救，火勢於21時52分控制，22時12分撲滅，燃燒內部攤位雜物及2台貨車，燃燒面積約20平方公尺，財務損失待查，起火原因由火調人員調查中。

台中干城環保市集攤販集中區是東區著名的「傳統式」跳蚤市場，棚內擺有大量二手古書、家具、唱片、家電甚至是各式珍貴古董，如今傳出猛烈火警也讓民眾心疼不已。

自由路跳蚤市場大火，燃燒內部攤位雜物及2台貨車。（消防局提供）

自由路跳蚤市場今晚傳出大火，火勢猛烈。（翻攝記者爆料網）

自由路跳蚤市場大火，燃燒內部攤位雜物及2台貨車，火勢猛烈。（消防局提供）

自由路跳蚤市場大火，燃燒內部攤位雜物及2台貨車。（消防局提供）

自由路跳蚤市場今晚傳出大火。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法