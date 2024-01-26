日本京阿尼縱火案釀36死 青葉真司不服判死刑提上訴

京都地方法院昨判處45歲的凶嫌青葉真司（圖）死刑，然而青葉真司不服判決，今透過辯護律師提上訴。（美聯社檔案照）

2024/01/26 18:11

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本京都動畫動畫製作公司「京都動畫」（動畫迷暱稱「京阿尼」）在2019年7月18日，第一工作室遭到青葉真司蓄意縱火，釀成36人死亡、32人輕重傷的巨大慘案。京都地方法院昨（25）日判處45歲的凶嫌青葉真司死刑，然而青葉真司不服判決，今（26）日透過辯護律師提出上訴。

綜合日媒報導，現年45歲的被告青葉真司，在2019年7月18日上午帶著汽油桶，前往京都伏見區的京都動畫第一工作室蓄意縱火，造成36人死亡、32人輕重傷，被日本媒體稱是「平成時代以來最致命的縱火事件」。當時縱火的青葉真司，也遭大火嚴重燒傷送醫，日本警方等青葉真司傷勢痊癒後，才於2020年以殺人及縱火等嫌疑正式將他逮捕。

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京都地方法院在25日舉行量刑聽證會，裁定被告青葉真司罪刑重大，法官認為他犯案當下具有判斷事物、沒心神喪失或特別虛弱的情況，因此具有完全刑事責任能力，且他面對被害人的痛苦與悲痛，絲毫看不見反省之意，最終在一審宣判他死刑。然而，青葉真司的辯護律師在26日對此提出上訴。

律師認為，青葉真司在犯案的時候，被幻聽、妄想支配，所以不具有刑事責任能力，要法官裁定無罪。報導指出，青葉真司是否具有刑事責任能力，一直是此案的爭論點，檢方認為，被告妄想自己的作品遭到京都動畫盜用的想法，足以證明他的犯案動機明確且具有針對性，因此向法官求處死刑。

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