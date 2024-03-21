小資女急著想翻身 買泰達幣被詐反背千萬債務

陳姓小資女急著想翻身，豈料卻在Instagram上被騙投資泰達幣，還因此背了千萬借貸。（記者王捷攝）

2024/03/21 20:58

〔記者王捷／台南報導〕陳姓小資女急著想翻身，豈料成為被詐騙集團看上的肥羊。陳女在Instagram上遇到詐團歹徒假扮的帥哥，被說服購買泰達幣投資歹徒設計的詐騙APP，起初陳女投入幾萬元發現獲利翻倍，四處借貸千萬，買虛擬貨幣，豈料她要拿紅利時，卻被以各種理由拒絕，她才知道被騙，向台南警四分局報案，但已追不回損失。

陳女說，前幾個月歹徒在IG上主動找她搭訕，聊了不久交換LINE聊天，對方提到美金投資，於是按照對方所說下載「幣安」應用程式購買虛擬貨幣，隨後歹徒又傳送一組網址，引導她下載詐騙集團專門騙人用的假APP投資。

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警方指出，這種APP的漲幅通常是由歹徒控制，讓被害人誤以為投資有獲利，但當被害人想拿出「紅利」時，歹徒就會要被害人交保證金等，用各種理由騙最後一筆錢之後就消失。

陳女也是遇到類似情況，她依照歹徒指示，把虛擬貨幣轉入指定帳戶，一共進行9筆轉入交易，一開始陳女小額投資都有拿到紅利，但後續她四處向親友、銀行借貸，完成各項條件後，竟發現無法拿到紅利，損失高達千萬，她向警方諮詢後才知道被騙。

警四分局分析，投資最常被騙的都是剛出社會的小資族，而損失最多的通常是超過60歲的老年人，建議在投資前，應該先詢問有投資經驗的親友，如果沒人可以諮詢，能向各地派出所詢問。

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